Die Ärzte spielen 2019 exklusive Festivalshow in der Schweiz

Erst zwei exklusive Deutschlandkonzerte, dann ein Festivalauftritt in Österreich, jetzt auch einer in der Schweiz: Die Ärzte haben ihre Tour-Ambitionen 2019 um eine Show erweitert. Das Open Air St. Gallen bestätigte die Band nun als Headliner.

Auch das Konzert in der Schweiz wird explizit als "exklusiv" gehandelt, so wie auch die zuerst angekündigte Comeback-Show bei den nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park ihre einzigen Konzerte in Deutschland sein werden. Auch ihr Abstecher nach Österreich zum Nova Rock soll zumindest für das Jahr 2019 ihr einziger bleiben.

Das Open Air St. Gallen wirbt stolz mit seinem ersten Headliner: Ab morgen startet der Earlybird-Vorverkauf mit einem limitierten Kontingent vergünstigter 4-Tages-Pässe. An welchem Tag Die Ärzte spielen, haben die Veranstalter jedoch noch nicht verraten. Das 43. Open Air St. Gallen findet vom 27. bis 30. Juni statt.

Auch, wenn die "beste Band der Welt" ihre Rückkehr auf die großen Bühnen offiziell erst für 2019 plant, so hatten sie ihr Live-Comeback schon überraschend bei einem Beatsteaks-Konzert in der Berliner Waldbühne gefeiert: Anstelle der Beatsteaks kamen für die Zugabe Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González auf die Bühne und spielten die Songs "Hurra" und "Schrei nach Liebe" unter tosendem Beifall des begeisterten Publikums.

Facebook-Post: Open Air St. Gallen kündigt Die Ärzte als Headliner an

Live: Die Ärzte

07.-09.06.2019 Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06.2019 Nürnberg - Rock im Park

14.-16.06.2019 Nickelsdorf - Nova Rock Festival

27.-30.06.2019 St. Gallen - Open Air St. Gallen