Jack White kündigt exklusives Vinyl-Livealbum an, streamt Aufnahme von "Corporation"

Im Rahmen seines Vault-Vinyl-Clubs hat Jack White ein Live-Album mit dem Titel "Jack White Live In Nashville / Live In Detroit - Home And Away" angekündigt und eine Live-Version der Single "Corporation" veröffentlicht.

"Who's with me?", fragt Jack White im Song "Corporation" und zu Beginn seines Konzertes in Detroit im März. Die Antwort des Publikums fällt laut und einstimmig aus. Aktuell ist White, der Blues-Erneuerer, Vollzeit-Exzentriker und Vinyl-Visionär mit seinem Album "Boarding House Reach" auf Welttournee. Zwei seiner Konzerte wird es schon bald als detaillierte Vinyl-Box geben.

Im Frühjahr spielte White zwei Shows in Nashville und Detroit, Ende September wird das zugehörige Livealbum "Jack White Live An Nashville / Live In Detroit - Home And Away" erscheinen. Dieses kommt, angelehnt an das Farbschema des aktuellen Studioalbums, auf schwarzem, weißem und blauem Vinyl. Die Außenhülle wird als Die-Cut-Sleeve gestaltet sein: "Das Peep-In-Artwork erinnert an Led Zeppelins "Physical Graffiti" oder "Some Girls" von den Rolling Stones", schreibt sein Label Third Man Records in der Pressemitteilung zum neuen Vault-Package. Außerdem enthalten sind Live-Fotografien und eine Logo-Flagge.

Als kleinen Vorgeschmack veröffentlichte White eine Liveversion des Songs "Corporation", aufgenommen in Detroit. Der Song, der schon als Studioaufnahme impulsiven Jam-Charakter zu eingängigen Funk-Grooves aufweist, wird live zu einem kratzigen Biest voller ausbrechender Gitarren und eskalierender Effekte.

Erhältlich ist das Livealbum ausschließlich für Abonnenten des kostenpflichtigen Vault-Vinyl-Clubs von Third Man Records, dessen Mitglieder neben speziellen Konzert-Pre-Sales und anderen Vergünstigungen viermal im Jahr eine exklusive Vinyl-Veröffentlichung erhalten. Um das "Package 37" zu erwerben, kann man sich noch bis 31. Juli als Mitglied auf der Seite des Labels registrieren lassen. Verschickt wird die Vinylbox zum Ende des dritten Quartals Ende September.

Nur kurz danach kommt White für drei Konzerte nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Jack White - "Corporation" (Live-Version)

Facebook-Post: Informationen zum neuen Vault-Package

Live: Jack White

12.10. Berlin - Verti Music Hall

13.10. München - Zenith

14.10. Dortmund - Warsteiner Music Hall