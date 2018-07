Casper und Marteria kündigen gemeinsames Album "1982" an, veröffentlichen Song "Champion Sound"

Foto: Christian Hedel

Seit etwa neun Jahren gab es immer wieder Spekulationen, Ende August soll es endlich soweit sein: Die beiden Rap-Schwergewichte Casper und Marteria haben das gemeinsame Album "1982" angekündigt und diesem den Song "Champion Sound" vorausgeschickt.

"Obwohl wir diese Ost-West-Trennung und dadurch unterschiedliche Sozialisationen hatten, haben wir vieles gleich erlebt. Wir haben eine sehr ähnlich starke Verbindung zu unseren kleinen Städten Bielefeld und Rostock und zu unseren Fußballvereinen und kamen aus absoluten Underdog-Situationen nach oben", erklärt Casper die mittlerweile lange währende Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung zwischen ihm und Marteria.

Diese trägt nun erstmals auch auf LP-Länge musikalische Früchte. Gemeinsame Songs gab es schon zuvor auf verschiedenen Samplern. Der erste war das vor neun Jahren erschienene "Rock'n'Roll". Ein ganzes Album kam bisher jedoch nicht zustande. Am Freitag verkündeten beide bei ihrem gemeinsamen Auftritt als geheimer Headliner des Kosmonaut Festival die guten Neuigkeiten.

Was Fans auf der gemeinsamen Platte "1982" erwartet, die nach dem Geburtsjahr benannt ist, das die beiden ebenfalls gemeinsam haben, teasert die Single "Champion Sound" an, in der die beiden Rapper zu pompösen Bläser-Sounds das Leben und vor allem sich selbst und die eigenen steilen Karrierewege feiern.

Erscheinen wird "1982" am 31. August via Sony.

Video: Casper & Marteria - "Champion Sound"