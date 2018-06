Converge veröffentlichen überraschend neue EP "Beautiful Ruin"

Angenehme Überraschung aus dem Hause Converge: Kurz vor ihrer US-Tour haben die Hardcore-Punk-Veteranen eine EP mit vier neuen Songs veröffentlicht.

Eigentlich war es nur eine halbe Überraschung, denn dank der Zeitverschiebung hatte ein japanischer Anbieter die EP schon früher im Sortiment als gedacht. Seit gestern Abend hatten Converge zudem das Coverartwork von "Beautiful Ruin" in neun aufeinander folgenden Posts enthüllt.

Bereits im vergangenen November hatte Gitarrist und Produzent Kurt Ballou angedeutet, dass noch zusätzliches Material aus den Sessions zum aktuellen Album "The Dusk In Us" existiert: "Einige Songs auf dem Album gehören tatsächlich zu den schwächeren der aufgenommenen. Und einige, die es nicht drauf geschafft haben, sind die stärksten. Wir wissen noch nicht, ob wir diese Songs als B-Seiten oder als EP veröffentlichen werden."

"Beautiful Ruin", erschienen beim Stammlabel Epitaph, erreicht die Hörer gerade rechtzeitig, bevor Converge eine US-Tour mit Neurosis, Amenra und Birds In Row beginnen. In Deutschland ist die Band zweimal im August zu sehen - im Vorprogramm von Ministry. Tickets für die Shows sind bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatte Converge-Schlagzeuger und Spaßvogel vom Dienst Ben Koller mit Mutoid Man die "Covers EP" veröffentlicht.

Stream: Converge - "Beautiful Ruin (EP)"

Cover & Tracklist: Converge - "Beautiful Ruin (EP)"

01. "Permanent Blue"

02. "Churches And Jails"

03. "Melancholia"

04. "Beautiful Ruin"

Live: Ministry + Converge + Grave Pleasures

06.08. Wiesbaden - Schlachthof

07.08. Nürnberg - Löwensaal