Mantar spielen neuen Song im Wacken-Livestream

Das Wacken Open Air hat gestern überraschend einen Livestream mit prominenter Beteiligung online laufen lassen: Ein kurzer Drohnenrundflug führt auf eine grüne Wiese, auf der das Doompunk-Duo Mantar ein ausgiebiges Set spielt. Im Rahmen der Performance spielten sie auch einen neuen Song.

Ganz unscheinbar schwenkt die Kameradrohne über die saftig grünen Wiesen der kleinen Gemeinde Wacken, bis sich auf einer von diesen ein dicker schwarzer Fleck ausmachen lässt. Es sind Mantar, die sich hier mit vollem Schlagzeug- und Verstärker-Set-up in die Natur gepflanzt haben, um die Fläche für das anstehende Wacken Open Air auf ihre eigene Art und Weise einzuweihen: mit einem bitterbösen, über 45 Minuten langen Set, während dem sie auch den neuen Song "Age Of The Absurd" präsentieren (im Stream ab 22:50 zu hören).

Mit dem überraschenden Livestream schüren Mantar und das Wacken Open Air Vorfreude auf die anstehende Ausgabe des großen Metal-Events. Es findet vom 2. bis 4. August im gleichnamigen Ort in Schleswig-Holstein statt. Inzwischen gibt es nur noch weniger als 5.000 Tickets, die ihr euch auf metaltix.com sichern könnt.

Mantar veröffentlichen am 24. August ihr neues Album "The Modern Art Of Setting Ablaze", aus dem es bislang jedoch nur in Teasern etwas zu hören gab, zuletzt auch zum nun performten Song "Age Of The Absurd". Das Cover-Artwork hatte nach der Enthüllung für einige Diskussionen gesorgt, weil es ein Relief des Künstlers Bernhard Hoetger zeigt, mit dem dieser sich im Dritten Reich bei den Nazis anbiedern wollte. Ihre Wahl erklärten Mantar kurz darauf in einem ausführlichen Statement.

Die Band hat im Rahmen ihrer "Cold Summer"-Tour noch mehrere Shows auf dem Plan. Beim Wacken treten sie ab 3. August auf.

Video: Mantar im Wacken-Livestream

Live: Mantar

01.07. Lärz - Fusion-Festival

13.07. Braunschweig - Eulenglück

14.07. Neukirchen - Dong Open Air

03.08. Wacken - Wacken Open Air

24.08. Rostock - Bunker

25.08. Sulingen - Reload Festival