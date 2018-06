The Joy Formidable streamen neuen Song "The Wrong Side", kündigen Album an

Die britischen Artrocker The Joy Formidable haben Details zu ihrem neuen Album "Aaarth" angekündigt und als weiteren Vorgeschmack den neuen Song "The Wrong Side" veröffentlicht. Darin bezirzen sie mit Noise-ummanteltem Indierock.

"In Kürze" wollten The Joy Formidable vor ein paar Tagen Infos zu ihrem neuen Album veröffentlichen. Nun folgen alle Details, flankiert von einem zweiten Höreindruck. Auf den zwischen härteren Riffs und sphärisch-zarten Flächen pendelnden Vorabsong "Dance Of The Lotus" folgt die zweite Single "The Wrong Side".

Diese rückt den Gesang von Frontfrau Ritzy Bryan in einem erhabenen Refrain weit in den Vordergrund, während kleine elektronische Melodien wie scheue Rehe im Zick-Zack über den noisigen Untergrund flitzen. Diese der Band eigene, leicht vertrackte und wohl ausbalanicerte Mischung aus nicht greifbaren art-rockigen Melodien und harten rauen Gitarren, die beide Vorabsongs gemeinsam haben, lässt die Spannung auf das neue Album "Aaarth" weiter wachsen.

Um die Vorfreude noch weiter zu steigern kommt die Band im August für ein Konzert nach Köln. Tickets gibt es bei Eventim. "Aaarth" ist als Deluxe Box bereits vorbestellbar. Das noch aktuelle Album "Hitch" war 2016 erschienen.

Stream: The Joy Fomidable - "The Wrong Side"

Cover: The Joy Formidable - "Aaarth"

Live: The Joy Formidable

18.08. Köln - Blue Shell