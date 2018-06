Punkrock-Supergroup Beach Rats streamt erste Single "Lonely For The Night"

Mit Veröffentlichung ihrer ersten Single "Lonely For The Night" betreten Beach Rats die heiße Phase: In einem Monat erscheint die Debüt-EP der Punkrock-Supergroup um Brian Baker und Ari Katz.

Seit über 20 Jahren spielt Baker bei Bad Religion, aber seine musikalische Vita kann aufwarten mit Arbeitgebern wie Minor Threat, Government Issue, Junkyard und Dag Nasty - sogar ein Intermezzo bei Glenn Danzigs Samhain steht geschrieben. Katz seinerseits war bei der allseits beliebten 90er-Band Lifetime, die weiteren Beach Rats-Mitglieder Pete Steinkopf und Bryan Kienlen kennt man von den Bouncing Souls. Nur Schlagzeuger Dubs ist noch ein unbeschriebenes Blatt, und auf dem ersten Bandfoto fehlt er auch.

Die im Spätsommer 2017 gegründete Supergroup teilte erst vergangenen März ein erstes Bild aus dem Studio. Am 27. Juli erscheint ihre Debüt-EP "Wasted Time" bei Bridge Nine, und nun steht die erste Hörprobe "Lonely For The Night" online - ein mitreißender Melodic-Punk-Song knapp unter der Zwei-Minuten-Marke, der mit einem Tempowechsel und einem satt dengelnden Basslauf aufwarten kann. Als wäre es 1988 und nicht 2018.

Stream: Beach Rats - "Lonely For The Night" Wasted Time by Beach Rats Cover & Tracklist: Beach Rats - "Wasted Time (EP)"

01. "Lonely For The Night"

02. "Stay All Night"

03. "Sports Stink"

04. "Skins, Brains, And Dubs"

05. "Wasted Time"