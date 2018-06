Doku gewährt Einblick hinter Kulissen von Metallica-Welttour

Eine Dokumentation wirft einen Blick hinter die "World Wired"-Welttour von Metallica - und lässt ausgiebig deren Ton- und Lichttechniker erklären, wie sie eine der größten Metalbands der Welt effektiv in Szene setzen.

In vier Teilen erklären Regisseur und Lichttechniker Rob Koenig, Soundtechniker Tom Lyon und Mixer Mick Hughes in der Münchner Olympiahalle, wie sie die riesige Licht- und Tonproduktion von Metallica aufbauen, steuern und was sie damit anstellen können. Welche Technik genau zum Einsatz kommt, ist dabei ebenso Thema wie die Frage, welche Songs wie technisch unterfüttert werden. Unten seht ihr alle Teile der Dokumentation.

Rund um Metallica gibt es regelmäßig kleine Dokus zu sehen, teils von der Band, teils von unabhängiger Seite: Kürzlich hatte die Band Gäste durch ihren Studiokomplex im Metallica-Hauptquartier geführt. Zuvor war auch schon eine Doku über den verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton erschienen.

Metallica hatten im Mai die letzten Europa-Termine ihrer ausverkauften Welttour zum aktuellen Album "Hardwired... To Self-Destruct" gespielt. Noch bis zum Frühjahr 2019 sind sie mit der Platte in den USA unterwegs. Das Album war 2016 erschienen.

Video: Metallica - Behind The Scenes Of The World Wired Tour