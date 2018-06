VISIONS empfiehlt: Emma Ruth Rundle kommt mit neuem Album auf Tour, streamt Single "Fever Dream"

Emma Ruth Rundle hat ihr viertes Soloalbum "On Dark Horses" angekündigt und gleichzeitig die erste Single "Fever Dreams" veröffentlicht. Kommenden Oktober wird die dauerbeschäftigte Gitarristin und Songwriterin die neuen Songs dann live in Deutschland vorstellen - präsentiert von VISIONS.

Produktivität ist gar kein Ausdruck für die ungebrochene Arbeitswut, mit der Emma Ruth Rundle in den vergangenen zehn Jahren in einer Vielzahl von Projekten agierte, unter anderem bei The Nocturnes, Red Sparowes und Marriages. Zusätzlich zu Folkgaze, Post-Rock und Post-Punk und einer fortlaufenden Reihe Gastauftritte - zuletzt auf "Conquistador" von Earth-Kopf Dylan Carlson - verfolgt die Sängerin und Gitarristin seit 2014 aber auch eine prosperierende Solokarriere.

Aus der erwächst am 14. September über Sargent House "On Dark Horses" ("über Außenseiter" bzw. "über unbeschriebene Blätter"), das mittlerweile vierte Album unter eigenem Namen. Das Releasedatum für den Nachfolger des sehr persönlichen "Marked For Death" (2016) verriet das Label selbst in einer Instagram-Story, die ein Fan wegen ihrer flüchtigen Natur festgehalten hat. Die erste Single, das heute früh angeteaserte und nun online stehende "Fever Dreams", ist ein schleppender Rocksong, der erst zum Ende hin leicht aufbricht.

Zurzeit befindet sich Rundle noch auf einer Europatournee, während der sie im Wechsel Festival- und Soloshows absolviert oder als Support für die Doom-Folk-Künstlerin Chelsea Wolfe auftritt. Einen Monat nach Veröffentlichung betourt sie "On Dark Horses" jedoch offiziell mit fünf Konzerten in Deutschland, die wir nur allzu gern präsentieren. Tickets sind ab sofort bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatte Rundle zwei Songs aus "Marked For Death" beim Format "Audiotree Far Out" gespielt und mit ihrer Backing-Band Jaye Jayle die Split-EP "The Time Between Us" veröffentlicht.

Stream: Emma Ruth Rundle - "Fever Dreams"

Cover & Tracklist: Emma Ruth Rundle - "On Dark Horses"

01. "Fever Dreams"

02. "Control"

03. "Darkhorse"

04. "Races"

05. "Dead Set Eyes"

06. "Light Song"

07. "Apathy On The Indiana Border"

08. "You Don't Have To Cry"

Instagram Story: Sargent House verrät das Veröffentlichungsdatum von "On Dark Horses"

Live: Emma Ruth Rundle

07.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

08.07. Stuttgart - Juha West

09.07. Karlsruhe - Jubez*

10.07. Esch Sur Alzette - Kulturfabrik*

13.07. Wiesbaden - Museum Wiesbaden

14.07. Augsburg - Soho Stage

*mit Chelsea Wolfe

VISIONS empfiehlt:

Emma Ruth Rundle + Jaye Jayle

17.10. Zürich - Rote Fabrik

18.10. Leipzig - UT Connewitz

20.10. Köln - Gebäude 9

21.10. München - Milla

23.10. Berlin - Bi Nuu

24.10. Hamburg - Hafenklang