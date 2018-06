Coheed And Cambria kündigen neues Album "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures" an

Coheed And Cambria haben nach einem eintägigen Countdown offiziell ihr neuntes Album angekündigt: "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures" ist der Auftakt eines fünfteiligen Zyklus.

Man muss Coheed And Cambria schon zugute halten, dass sie genau wissen, wie man bei Fans von ausuferndem Space-Progrock die Säfte in Wallung bringt. Gestern hatte die Band um Frontwuschel Claudio Sanchez einen mysteriösen Countdown gestartet, in dessen Verlauf sie auf ihrer Webseite nach und nach einen feuchten SciFi-Traum enthüllte, der sich nun als das Frontcover ihres neuen Albums "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures" entpuppt.

Wie der Titel bereits andeutet, ist das nur der Auftakt zu einer fünfteiligen Alben-Serie, die laut Sanchez inhaltlich an "Good Apollo, I'm Burning Star IV, Volume 2 - No World For Tomorrow" anknüpfen soll. Die epische Over-The-Top-Gitarrenbreitseite beendete vor elf Jahren die ursprüngliche Saga "The Amory Wars", der sich Cohhed And Cambria verschrieben haben.

Mit "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures" geht es nach der Konzept-Pause "The Color Before The Sun" und den Prequels "The Afterman: Ascension" und "The Afterman: Descension" wieder zurück in die Geschichte der beiden Hauptfiguren, die der Band ihren Namen gaben. Und weil eine Albumankündigung nicht genug ist, kann man beim Label ab sofort ein umfangreiches Boxset vorbestellen, dem neben dem Album und Demoversionen noch ein 80-seitiger illustrierter Roman beiliegt, geschrieben von Sanchez und seiner Ehefrau Chondra Echert. Hinzu kommen eine Hartgummi-Maske, ein Authentizitäts-Zertifikat, ein Poster und eine "Creature's Black Card", die frühen Zugang zu Tickets und vorzeitigen Einlass zu zukünftigen Headliner-Shows ermöglicht. Wer bis zum 2. Juli bereit ist, die satten 109 Euro auszugeben, wird mit dem Abdruck seines Namens im Buch belohnt. Digitale Downloads sind im Preis enthalten.

"Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures" erscheint am 5. Oktober bei Roadrunner. Zuletzt hatten Coheed And Cambria die erste Single "The Dark Sentencer" veröffentlicht und anlässlich des 60-jährigen Bestehens der US-Raumfahrtbehörde NASA eine orchestrierte Version ihres Songs "Here To Mars" gespielt.

Cover: Coheed And Cambria - "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures"

Packshot: Limitiertes Deluxe-Boxset von "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures"