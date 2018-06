Code Orange streamen neue EP, Corey Taylor ist zu Gast

Eine Drei-Song-EP namens "The Hurt Will Go On" haben Code Orange jetzt veröffentlicht. Die Songs gibt es auf diversen Plattformen zum Stream und Download.

Zuletzt veröffentlichten Code Orange über ihre Website ein Rätsel, bei dem Fans Preise gewinnen konnten - unter anderem einen USB-Stick in Form des Panther-Logos der Band, auf dem ein neuer Song namens "The Hunt" zu finden war.

Diesen Song hat die Band jetzt zusammen mit zwei weiteren als "The Hurt Will Go On"-EP ins Netz gestellt. Die Songs gibt es als Stream oder Download etwa via Itunes und Spotify - aber auch auf Youtube.

Neben dem kurzen Kracher "3 Knives", der den klassischen Mix aus ultraderbem Hardcore, Nu-Metal-Weirdness und Industrial- und Elektro-Störgeräuschen auffährt, ist bei "The Hunt" Sänger Corey Taylor von Slipknot und Stone Sour zu Gast. Der dritte Song ist der Shade-Remix des Titel-gebenden Songs "The Hurt Will Go On" - der ein reiner Industrial-Elektro-Track mit dubbigen Ambient-Sequenzen ist.

Stream: Code Orange - "3 Knives"

Stream: Code Orange - "The Hunt (feat. Corey Taylor)"

Stream: Code Orange - "The Hurt Will Go On (Shade Remix)"