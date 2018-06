VISIONS Premiere: Årabrot streamen neue Single "Maldoror's Love"

Dass es bis zum Release ihres achten Albums noch etwas dauert, scheint Årabrot nicht zu stören: Mit "Maldoror's Love" präsentieren die Norweger bereits den dritten Song von "Who Do You Love" vorab – exklusiv bei VISIONS.

Dem vergleichsweise straighten "Who Do You Love"-Opener waren in den vergangenen Monaten die Songs "Sons And Daughters" (ausschnittweise) und "Sinnerman" vorausgegangen, letzterer als Twelve-Inch für den Record Store Day 2018, während dem Årabrot eine Show auf dem Roadburn Festival im niederländischen Tilburg spielten. Zusätzlich stellte Bandkopf Kjetil Nernes dort die Doku "Cocks & Crosses" international vor.

Kurz darauf war der erste "Åra-Vlog" erschienen, der eine Reihe Videos begründete, in denen Nernes über die Entstehung von "Who Do You Love" spricht. So verortet er das Avant-Noiserock-Projekt mit seiner Ehefrau und Pianistin Karin Park irgendwo zwischen "bierseligem Seventies-Rock und mies gelauntem Superheavy-Doom" und nennt Slayer die beste Band der Welt. Das von Lautréamont beeinflusste "Maldoror's Love" sei "für all die Liebenden da draußen, deren Liebe vom puren Bösen befleckt, berührt oder verdorben wurde. Maldorors Liebe ist so rein wie Hass. Es ist echte Liebe."

"Who Do You Love" erscheint am 7. September bei Pelagic, dem Label von The Ocean-Chef Robin Staps. Zwei Monate später gehen Årabrot mit dem Berliner Post-Metal-Kollektiv auf Tour. Karten für die Shows sind bei Eventim erhältlich.

Video-Stream: Årabrot - "Maldoror's Love"

Cover & Tracklist: Årabrot - "Who Do You Love"

01. "Maldoror's Love"

02. "The Dome"

03. "Warning"

04. "Pygmalion"

05. "Serpents"

06. "Sinnerman"

07. "Look Daggers"

08. "A Sacrifice"

09. "Sons And Daughters"

10. "Uniform Of A Killer"

Live: The Ocean + Rosetta + Årabrot

31.10. Karlsruhe - Dudefest

05.11. Münster - Sputnikhalle

06.11. Wiesbaden - Schlachthof

07.11. CH-Sion - Le Port Franc

09.11. München - Strom