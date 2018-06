Adam Angst zeigen düsteres Video zu "Alexa", kündigen neues Album "Neintology" an

Foto: Screenshot Youtube

Adam Angst sind zurück: Mit der drückenden Single "Alexa" kündigt die Band um das frühere Frau-Potz-Mitglied Felix Schönfuss ihr zweites Album "Neintology" an.

Damit ist zumindest eines klar: Es ist das erste Mal, dass Schönfuss ein zweites Album für die gleiche Band geschrieben hat. Für die Vorgängerbands Frau Potz und Escapado war es nur jeweils eine Platte.

Im wuchtigen Vorboten "Alexa", benannt nach dem Voice Service eines Mega-Internetversandhauses, stellt der Sänger und Hauptsongschreiber von Adam Angst die Frage: Smart Home, Smart Devices, Smart People? Zum Clip, entstanden in Zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, sagt die Band: "Die Geschichte von 'Alexa' spielt in einer nahen Zukunft, in der das Prinzip 'Bequemlichkeit durch Technik' ein neues Ausmaß erreicht hat. Neuartige Devices interagieren mit uns, nehmen uns jegliche Aufgaben ab und sind aus keinem Haushalt mehr wegzudenken. Doch in dieser Geschichte werden wir vom eigenen Fortschritt überholt: Die Computer entwickeln ein Eigenleben, vernetzen sich unerreichbar und beginnen zunächst, ihre Schöpfer mithilfe der gesammelten Daten psychologisch gegeneinander auszuspielen. Schließlich übernimmt 'Alexa' auch die Kontrolle über die weltweite Energieversorgung sowie über elektronisch gesteuerte Militärwaffen."

"Neintology" erscheint am 28. September 2018 bei Grand Hotel van Cleef und wurde gemischt von Beau Burchell (u.a. The Bronx, Moose Blood). Zuvor werden Adam Angst noch einige Festivalbühnen bespielen, im November geht es dann auf von VISIONS präsentierte Tour. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Video: Adam Angst - "Alexa"

Cover & Tracklist: Adam Angst - "Neintology"

01. "Der Beginn von etwas ganz Großem"

02. "Punk"

03. "Alexa"

04. "Blase aus Beton"

05. "Alle sprechen deutsch"

06. "Damit ich schlafen kann"

07. "Kriegsgebiet"

08. "Immer noch"

09. "Alphatier"

10. "D.I.N.N."

11. "Physik"

Live: Adam Angst

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

06.07. Straubenhardt - Happiness Festival

07.07. Fischbachtal - Nonstock Festival

13.07. Bersenbrück - Talge Open Air

04.08. Lustenau - Szene Open Air

31.08. Losheim am See - Rockaway Beach Open Air

VISIONS empfiehlt:

Adam Angst

15.11. Wiesbaden - Kesselhaus

16.11. Wien - DreiRaum

17.11. München - Orangehouse

18.11. Zürich - Dynamo

20.11. Köln - Gebäude 9

21.11. Hannover - Musikzentrum

22.11. Münster - Gleis 22 23.11. Bremen - Tower

25.11. Berlin - Musik & Frieden