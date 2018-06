Clutch streamen neuen Song "How To Shake Hands" in Radioshow

In der Sendung "Rock Show With Daniel P Carter" bei BBC Radio 1 haben Clutch den bereits zweiten Vorabsong ihres kommenden Albums "Book Of Bad Decisions" vorgestellt. "How To Shake Hands" präsentiert die gewohnten Stärken der Band.

Um den neuen Song von Clutch zu hören, muss man den Stream der Show auf 2:21:10 vorspulen - dann gibt es "How To Shake Hands" vom zwölften Album der Southern-Groove-Rocker zu hören. "Book Of Bad Decisions" heißt es, und es erscheint am 7. September über das Band-eigene Label Weathermaker.

Zuvor stellten Clutch bereits "Gimme The Keys" von ihrem neuen Album vor.

Im Dezember kommt die Band aus Germantown auf Tour und spielt sechs Shows in Deutschland. Karten gibt es bei Eventim.

Live: Clutch

02.12. Berlin - Astra Kulturhaus

04.12. Köln - Live Music Hall

05.12. Frankfurt/Main - Batschkapp

06.12. Hamburg - Docks

13.12. München - Backstage

14.12. Stuttgart - LKA Longhorn