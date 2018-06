Die Ärzte kündigen weitere Festival-Show für 2019 an

Nachdem Die Ärzte kürzlich bereits zwei exklusive Konzerte auf deutschen Festivals für das kommende Jahr angekündigt hatten, legt die "beste Band der Welt" nun nach: 2019 werden Farin Urlaub, Bela B. und Rod Gonzalez auch beim österreichischen Nova Rock Festival auftreten.

Wie schon bei der Ankündigung ihrer Konzerte bei Rock am Ring und Rock im Park 2019 verkündeten Die Ärzte die frohe Botschaft mit jenem Grußvideo, das - angelehnt an einen viralen Internet-Clip - den Band-Klassiker "Schrei nach Liebe" von 1993 in einen billigen Techno-Mix überführt, über den die Bandmitglieder ziemlich komisch hinwegkreischen. Anschließend kündigen wieder alle drei aus einem Dixie-Klo heraus die Show an: Bassist Rodrigo Gonzalez nennt die Fakten, Gitarristen-Spaßvogel Farin Urlaub "übersetzt" sie grinsend in den österreichischen Dialekt - während Schlagzeuger Bela B. genüsslich schweigend an einer Rolle Toilettenpapier kaut. Der Ticketvorverkauf für das Nova Rock Festival 2019 startet heute um 14 Uhr.

Wie schon die beiden 2019er Konzerte bei Rock am Ring und Rock im Park als einzige Deutschland-Shows des kommenden Jahres beworben wurden, ist auch beim Nova Rock die Rede vom "einzigen Österreich-Konzert" im Jahr 2019. Ob sich das bewahrheitet oder doch nur zielstrebiges Marketing der Veranstalter ist, die sich mit der band einen sehr zugkräftigen Act gesichert haben, wird die Zeit zeigen.

Die Ärzte waren seit 2013 nicht mehr im großen Stil live zu sehen gewesen, im gleichen Jahr war auch ihre Live-DVD "Die Nacht der Dämonen" erschienen. Nur einige wenige kurze Gastspiele gönnte sich die Band seitdem: Beim Open Air Jamel rockt den Förster im gleichnamigen "Nazi-Dorf" in Mecklenburg-Vorpommern hatte sie 2016 überraschend ihren Anti-Nazi-Kracher "Schrei nach Liebe" gespielt. Und gerade erst waren die Berliner bei den befreundeten Beatsteaks und deren riesiger Show in der Berliner Waldbühne überraschend als Teil der Zugabe aufgetreten und hatten "Hurra" und "Schrei nach Liebe" gespielt - versehen mit der spitzen Bemerkung: "Zu Hause is' es geiler als bei Rock am Ring!"

Video: Die Ärzte beim Nova Rock Festival 2019 - Teaser

Live: Die Ärzte

07.-09.06.2019 Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06.2019 Nürnberg - Rock im Park

14.-16.06.2019 Nickelsdorf - Nova Rock Festival