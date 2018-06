VISIONS Herzensfestival: Besucht uns beim Maifeld Derby!

Das Maifeld Derby steht vor der Tür: Morgen startet auf dem Mannheimer Maimarktgelände das dreitätige Liebhaber-Festival mit fantastischen musikalischen wie atmosphärischen Highlights. VISIONS berichtet live - und ihr könnt uns gern an unserem Stand vor Ort besuchen.

Unsere Vorfreude ist groß, denn es ist schon das dritte Jahr, in dem wir das Maifeld Derby besuchen kommen. 2016 hatten uns Bands wie Explosions In The Sky und Algiers sofort gepackt, genau wie die familiäre Atmosphäre auf dem Festivalgelände. Im vergangenen Jahr war es uns eine mindestens genau so große Freude - vor allem Highlights wie die bombastische Show von Bilderbuch, die umwerfende Wall-of-sound von Slowdive im großen Festivalzelt so wie der von King Gizzard & The Lizard Wizard aufgewirbelte Psych-Tornado bei strahlendem Sonnenschein sind uns gut in Erinnerung geblieben. Und auch beim Gedanken an das vielfältige und ausgesprochen leckere Food-Angebit läuft uns schon das Wasser im Mund zusammen.

Am kommenden Wochenende warten die Veranstalter mit Bookings wie Deerhunter, Eels, Editors und The Kills, aber auch deutlich härteren Acts wie die Post-Metal-Veteranen Neurosis und den US-Black-Metallern Wolves In The Throne Room auf. Auf dem Parcours d'amour gibt es wieder starke Newcomer zu entdecken - und bei der diesjährigen Steckenpferd-Dressur gilt es, die Gewinner des vergangenen Jahres zu übertrumpfen.

Unseren Stand findet ihr an der gleichen Stelle wie im letzten Jahr direkt am Reitstadion. Neben einer exklusiven Abo-Aktion könnt ihr bei uns günstige Festivalbags mit einer VISIONS-Ausgabe und zahlreichen weiteren Goodies erwerben. Außerdem verschenken wir an alle Vinyl-LiebhaberInnen Ausgaben unseres Schwestermagazins MINT. In allen Heften könnt ihr an unserem Stand auch in Ruhe stöbern.

Außerdem berichten wir für euch live bei Facebook, Twitter und Instagram über das Geschehen auf und unsere Eindrücke vom diesjährigen Maifeld Derby. Wir freuen uns auf euch und das Wochenende!

Die letzten Tages- oder Kombikarten bekommt ihr im Ticketshop des Festivals. Auf dessen Webseite und auch bei uns am Stand findet ihr außerdem den Timetable.

Maifeld Derby

15.-17. Juni - Mannheimer Maimarktgelände