Muncie Girls kündigen neues Album an, präsentieren erste Single "Picture Of Health"

Die Indiepunks Muncie Girls haben ihr neues Album "Fixed Ideals" angekündigt und einen ersten Song daraus veröffentlicht. In "Pictures Of Health" geht es darum, "wie viel einfacher es ist, sich um einen Freund zu sorgen, als um sich selber", sagt Frontfrau Lande Hekt.

Diesen Gedanken reflektiert auch das Video zum Song, in dem zwei Freundinnen aktiv aufeinander Acht geben und der anderen zur Hilfe eilen, wenn es ihr auffällig schlecht geht. "I was thinking that maybe you could look after me/ And I could do the same for you just for a while 'till we're back on our feet", singt Hekt im hymnischen Refrain von "Picture Of Health" - eine Redewendung, die im Deutschen so viel bedeutet wie "äußerlich topfit aussehen", oder "einen sehr gesunden Eindruck machen".

Im Song drosseln Muncie Girls für einen Zwischenteil stark das Tempo, und auch über den Track hinaus verspricht das kommende zweite Album "Fixed Ideals" einen weiterentwickelten Sound für die Band aus dem britischen Exeter. Hekt, die bisher neben ihrer Funktion als Sängerin auch Bass gespielt hatte, ist nun an die Gitarre gewechselt und hat den Bass nur für die Studioaufnahmen eingespielt. Damit stehen der Band nun zwei Gitarren zur Verfügung, weshalb die Songs "gleich um einiges komplexer [klingen]", sagt sie.

"Fixed Ideals" erscheint am 31. August bei Specialist Subject. Muncie Girls' Debüt "From Caplan To Belsize" war 2016 erschienen.

Video: Muncie Girls - "Picture Of Health"

Cover & Tracklist: Muncie Girls - "Fixed Ideals"

01. "Jeremy"

02. "Picture Of Health"

03. "High"

04. "Clinic"

05. "Falling Down"

06. "Isn't Life Funny"

07. "Bubble Bath"

08. "Fig Tree"

09. "Locked Up"

10. "In Between Bands"

11. "Laugh Again"

12. "Hangovers"

13. "Family Of Four"