Death Cab For Cutie kündigen neues Album an, zeigen Video zum Song "Gold Rush"

Death Cab For Cutie haben ihr neues Album "Thank You For Today" angekündigt. Im ersten Vorabsong "Gold Rush" singt Ben Gibbard durch Stimmfilter zu rhythmisch betontem Klavierspiel.

"Gold Rush" spielt mit elektronischen Elementen, die sich nicht direkt in Form von groß angelegtem Synthie-Einsatz oder Elektro-Beats äußern, jedoch in der auffälligen Bearbeitung von Ben Gibbards Stimme. Sie erhält durch einen Vocoder-ähnlichen Effekt eine digital klingende Fülle, wenn Gibbard hinter seinem Gesang in mehrfacher Ausführung als robotischer Chor erklingt. Weitere Effekte lassen seine Worte an manchen Stellen wabern.

Davon ab erklingt in "Gold Rush" sehr viel Klavier, das getragen wird von lockerem, leichtlebigen Schlagzeugspiel. Im dazugehörigen Musikvideo flaniert Gibbard durch eine belebte Stadt, und begegnet in der Menschenmasse mal mehr, mal weniger klischeehaften Städter-Charakteren.

Der Song gehört zum neuen Album "Thank You For Today", das die Band nach mehreren Teasern nun offiziell für den 17. August angekündigt hat. In einem von diesen ist bereits ein Ausschnitt aus dem Song "Your Hurricane" zu hören.

Es ist Death Cab For Cuties erstes Studioalbum mit den neuen Mitgliedern Zac Rae und Dave Depper, zwei ehemaligen Tourmusikern der Band, die seit 2016 fest zur Besetzung gehören. Sie beide spielen Keyboard und zusätzliche Gitarren, Depper hilft auch beim Hintergrundgesang. Das Gründungsmitglied Chris Walla war 2014 ausgestiegen, allerdings erst nach den Aufnahmen zum noch aktuellen Album "Kintsugi", das Anfang 2015 erschienen war.

In der Zwischenzeit gab es Ende 2016 den neuen Song "Million Dollar Loan", mit dem Death Cab For Cutie eine Reihe mit Protestsongs gegen den heutigen US-Präsidenten Donald Trump eröffneten. Im Endspurt der US-Wahlen wurde jeden Tag ein neuer Song im Rahmen der "30 Days, 30 Songs"-Kampagne veröffentlicht. Als Trump tatsächlich gewählt wurde, erweiterten die Initiatoren die Aktion auf "1000 Days, 1000 Songs". Seit Mitte 2017 ist sie allerdings verstummt.

Ende 2017 veröffentlichten Death Cab For Cutie einen seltenen Konzertmitschnitt.

Video: Death Cab For Cutie - "Gold Rush"

Cover & Tracklist: Death Cab For Cutie - "Thank You For Today"

01. "I Dreamt We Spoke Again"

02. "Summer Years"

03. "Gold Rush"

04. "Your Hurricane"

05. "When We Drive"

06. "Autumn Love"

07. "Northern Lights"

08. "You Moved Away"

09. "Near/Far"

10. "60 & Punk"