Deafheaven veröffentlichen neuen Song "Canary Yellow"

Mit "Canary Yellow" haben die Blackgazer Deafheaven den zweiten Song aus ihrem kommenden vierten Album "Ordinary Corrupt Human Love" veröffentlicht. Der ist dabei nur die vermeintliche Ruhe nach dem Sturm, den die erste Single "Honeycomb" entfesselte.

Über zwei Minuten lang schweben sphärische Klangflächen unter dem neuen Deafheaven-Song "Canary Yellow" entlang, darüber erblüht eine zarte Melodie. Erst im Anschluss bricht die Blackgaze-Hölle los, jedoch ohne die ursprüngliche Melodie aus den Augen zu verlieren. Im Laufe des zwölfminütigen Epos lässt die Band ihren Soundsturm, aus dessen Mitte George Clarke aufbrausender Gesang gelegentlich durchbricht, in von Chören untermalten Post-Hardcore münden.

"Canary Yellow" ist nach "Honeycomb" bereits der zweite Vorbote des am 13. Juli via Anti erscheinenden Albums "Ordinary Corrupt Human Love". Außerdem waren bereits zwei Previews der ebenfalls auf der Platte enthaltenen Songs "Near" und "You Without End" erschienen.

Im Herbst kommen Deafheaven außerdem auf Tour. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Deafheaven - "Canary Yellow"

Live: Deafheaven

15.09. Dresden - Beatpol

26.09. Köln - Essigfabrik

27.09. Berlin - Bi Nuu

28.09. Karlsruhe - Jubez

09.10. München - Feierwerk

10.10. Winterthur - Salzhaus

14.10. Wien - Arena Wien