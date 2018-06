Newsflash (Punk In Drublic Fest, Leto, Meshuggah u.a.)

Neuigkeiten vom Punk In Drublic Fest, Leto, Meshuggah, Spiritualized, Knuckle Puck, Motorowl, Monster Truck, New Found Glory, Billybio, Baretta Love, Massendefekt und Astpai.

+++ Das Punk In Drublic Fest hat seine Timetables bekannt gegeben. Auf der Homepage des Festivals sind alle Spielzeiten für die Termine in Deutschland sowie Österreich gelistet. In Deutschland wird das Festival stets von Bad Cop/Bad Cop eröffnet. Vor den Headlinern NOFX gehen in den einzelnen Städten Bad Religion, Pennywise beziehungsweise The Bronx an den Start. Zudem kann man auf vier von fünf Terminen die Mad Caddies sehen.

+++ Leto haben ihr Debütalbum angekündigt. "Vor Die Hunde" erscheint am 31. August. Zusätzlich haben die Hamburger Punkrocker ein Video zur Single "Into The Wild" angekündigt. In einem sympathischen Videoclip hat die Band außerdem bekannt gegeben, bis zum Release zwei Videos und einen Song pro Woche zeigen zu wollen. In welcher Form das vonstatten gehen soll ist noch nicht klar, es soll aber mit Locations in Hamburg zusammenhängen. Die Band hatte schon 2016 mit ihrer Mischung aus Indierock und Punk auf sich aufmerksam gemacht. Vergangenes Jahr hatten sie ein Video zur Single "Konklave" veröffentlicht.

Video: Leto kündigen ihr Debütalbum an

+++ Meshuggah haben ihren Toursupport bekannt gegeben. Bei ihrem anstehenden Deutschlandkonzert erhalten sie Verstärkung von der Hamburger Metalcore-Band Myosotis. Meshuggah kommen am 15. Juni für ein von VISIONS präsentiertes Konzert nach Karslruhe. Das aktuelle Album der schwedischen Prog-Metal-Band hört auf den Namen "The Violent Sleep Of Reason" und war am 17. Oktober 2016 erschienen.

+++ Spiritualized haben ein neues Album angekündigt und zwei Singles vorgestellt. "And Nothing Hurt" erscheint am 7. September. Laut dem Kopf des Projekts Jason Pierce habe er das Album in Eigenregie und fast komplett in seinem Haus aufgenommen. In einem Statement beschrieb er den Aufnahmeprozess als extrem fordernd. Die beiden Singles klingen dagegen entspannt: "A Perfect Miracle" besticht mit einem Netz aus minimalistischen Gitarrenriffs, einem entspannten, schleppenden Basslauf und vertrackten, elektronischen Spielereien. "I'm Your Man" ist eine Midtempo-Ballade mit verspielten Gitarren und Saxophon. Zuvor hatte die Band über ihre Social-Media-Kanäle neue Musik angeteasert. Ihr noch aktuelles Album "Sweet Heart Sweet Light" war am 13. April 2012 erschienen.

Stream: Spiritualized - "A Perfect Miracle" & "I'm Your Man"

Cover & Tracklist: Spiritualized - "And Nothing Hurt"

01. "A Perfect Miracle"

02. "I'm Your Man"

03. "Here It Comes (The Road) Let's Go"

04. "Let's Dance"

05. "On The Sunshine"

06. "Damaged"

07. "The Morning After"

08. "The Prize"

09. "Sail On Through"

+++ Knuckle Puck haben ein Video zu ihrem Song "Want Me Around" veröffentlicht. In diesem sieht man die Band vor einer Filmleinwand musizieren. Im Wechsel dazu werden Aufnahmen einer jungen Frau gezeigt, welche die Inspiration für das Lied zu sein scheint. Der Pop-Punk-Track hält eine schimmernde Gitarrenmelodie bereit. Er ist Teil des aktuellen Knuckle-Puck-Albums "Shapeshifter", welches im Oktober erschienen war.

Video: Knuckle Puck - "Want Me Around"

+++ Motorowl haben ein neues Video zu dem Song "Atlas" veröffentlicht. Der vertrackte Prog-Track wird durch einen Orgel-artigen Synthesizer charakterisiert, über den sich knarrende Riffs und ein rastlos springender Schlagzeugbeat legen. Das Video zeigt dazu eine surreal animierte Bilderfolge von unwirklichen Welten, Sklaverei und Aliens. Ein Kreislauf aus Herrschaft, Niedergang und Wiederauferstehung bildet den roten Faden. Der Song entstammt ihrem kommenden Album "Atlas", welches am 27. Juli erscheint. Die Band spielt das Jahr über einige Headline-Shows, Festivals und ein paar Gigs als Support von All Them Witches.

Video: Motorowl - "Atlas"

+++ Monster Truck haben einen neuen Song veröffentlicht. "True Rockers" zeichnet sich durch kernige Riffs, eine simple, markante Leadgitarre und wilde Solos aus. Der Gesang hält das Energielevel des Tracks mit rotzigem Prediger-Stil, der im Refrain durch Call-And-Response-Gesänge aufgebrochen wird. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf die kommende Platte "True Rockers", welche am 14. September erscheint. Zuvor hatten sie aus dieser bereits den Song "Evolution" vorgestellt. Im November kommt die Band als Support von Black Stone Cherry nach Deutschland.

Stream: Monster Truck - "True Rockers"

+++ New Found Glory haben einen neuen Song namens "Heaven Sent" veröffentlicht. In den Strophen schrammelt die Band sommerliche Gitarrenmelodien. Im Refrain klingt die Midtempo-Pop-Punk-Hymne noch voller. Das zum Track gehörende Video zeigt die Band im Heimstudio. Ihr aktuelles Album "Makes Me Sick" war im April vergangenen Jahres erschienen.

Video: New Found Glory - "Heaven Sent"

+++ Biohazard-Frontmann Billy Graziadei hat neue Musik in Aussicht gestellt. Unter dem Namen BillyBio will er diese im Herbst erstmals live im Vorprogramm von Life Of Agony präsentieren. "Wir haben gemeinsame Kindheitserinnerungen und sind als Jugendliche gemeinsam groß geworden, haben harte Zeiten und zerbrochene Träume durchgestanden und machen doch immer noch das, was wir lieben", so der Musiker. Erst Anfang des Monats war das neue Album seiner Zweitband Powerflo mit dem Namen "Bring That Shit Back!" erschienen. Die bislang letzte Biohazard-Platte "Reborn In Defiance" ist von 2012.

+++ Baretta Love haben einen neuen Song mit Video veröffentlicht. "Outstanding Call" ist klingt wie eine Mischung aus Britpop und Blues mit Punk-Note. Unaufgeregter Gesang, der mal lässig, mal kraftvoll und roh daherkommt und ein flotter, grooviger Basslauf runden den Track ab. Das Video ist eine Mischung aus stylischem Performance-Video und Found-Footage-Aufnahmen. "Outstanding Call" entstammt dem kommenden Album "Baretta Love"", welches am 17. August in die Läden kommt. Anfang des Jahres hatten sie ihren wilden Stilmix mit der Single "Freezing Loneliness" vorgestellt.

Video: Baretta Love - "Outstanding Call"

+++ Massendefekt haben ein Video zu ihrem Song "In/die Hölle" veröffentlicht. Darin feiert die Band eine wilde Poolparty und macht dabei auf hip und neureich - bevor die Feier zur Punkshow wird. Musikalisch lässt sich das Lied vom Titel leiten und erinnert mich seinem Indie-Sound an Kraftklub. Dies spiegelt sich auch im Text wider, in dem die Punkrocker den Indierock auf die Schippe nehmen. "In/die Hölle" ist Teil des aktuellen Massendefekt-Albums "Pazifik", welches im Februar erschienen war. Mit diesem ist die Band die nächsten zwei Monate auf Festivaltour durch Deutschland und Österreich. Im Dezember folgt dann das traditionelle Jahresabschlusskonzert in Düsseldorf.

Video: Massendefekt - "In/die Hölle"

+++ Für den Release ihrer neuen Platte "True Capacity" haben Astpai ein besonderes Merchandise-Produkt aufgelegt: Die True Capacity Hot Sauce soll Konzertbesuchern zukünftig den Abend versüß... äh, nein: Verschärfen! Erhältlich ist der vegane Scharfmacher am Merchstand. Dann kann euch die Band nicht nur von der Bühne einheizen, sondern auch überall dort, wo ihr euch nach der Verköstigung mit den ungewaschenen Chilipfoten reibt.

Facebook-Post: Astpai stellen Hot Sauce vor