VISIONS empfiehlt: The Intersphere kündigen Tour zu neuem Album an

Foto: Dani Weber

The Intersphere werden Ende des Jahres auf Tour gehen - mit ihrem fünften Album im Gepäck. Die Aufnahmen zur Platte hat die Alternative-Band gerade begonnen.

Ende November starten The Intersphere zu einer umfangreichen Tour, deren gut zwei Dutzend Termine das Quartett quer durch Deutschland führen werden. Begleitet werden sie von den Singer/Songwriter-Postrockern Like Lovers. Karten für die Termine gibt es bei Eventim.

Die Alternative-Band kommt nicht mit leeren Händen: Die Studioarbeit am fünften Studioalbum der Band im Toolhouse Studio in Rotenburg an der Fulda ist zwar noch nicht vollends abgeschlossen, offenbar sind The Intersphere aber zuversichtlich, zügig einen Nachfolger zum 2014 erschienenen "Relations In The Unseen" fertig zu bekommen. "Obwohl wir alle in den letzten 4 Jahren mit vielen anderen Dingen beschäftigt waren, hatten wir trotzdem immer die Zeit Stück für Stück an den Songs zu arbeiten", schreibt die Band über die neue Platte. Auf der werde es "an vielen Stellen auch etwas rauer zugehen als beim letzten Album." Unten findet ihr ein Video, dass die Band der Studioarbeit zeigt.

Schon im Frühjahr 2016 hatte die Band erstmals angedeutet, dass neue Songs in Arbeit seien. Einerseits waren The Intersphere zwischendurch immer wieder ausgiebig auf Tour, andererseits könnte der Ausstieg von Bassist Sebastian Wagner Ende 2015 und das Kennenlernen mit Nachfolger Daniel Weber die Arbeit ein wenig ausgebremst haben.

Video: The Intersphere arbeiten im Studio an Album fünf

Facebook-Post: The Intersphere sind mit Basis-Aufnahmen für neues Album fertig

VISIONS empfiehlt:

The Intersphere + Like Lovers

29.11. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

30.11. Osnabrück - Kleine Freiheit

01.12. Hamburg - Indra

04.12. Hannover - Musikzentrum

05.12. Berlin - Lido

06.12. Göttingen - Musa

07.12. Moers - Bollwerk 107

08.12. Kaiserslautern - Kammgarn

11.12. Stuttgart - Keller Klub

12.12. München - Backstage

13.12. Nürnberg - MUZ Club

14.12. Aschaffenburg - Colos Saal

15.12. Köln - Luxor

10.01. Leipzig - Täubchenthal

11.01. Dresden - Scheune

17.01. Bochum - Rotunde

18.01. Heidelberg - Halle 02

24.01. Wilhelmshaven - Pumpwerk

25.01. Dortmund - Musiktheater Piano

26.01. Wuppertal - LCB

30.01. Ulm - Roxy

31.01. Marburg - KFZ