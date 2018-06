VISIONS empfiehlt: Worship The Riff Festival kehrt zurück

Das Worship The Riff Festival hat nach drei Jahren Pause seine Rückkehr angekündigt und zelebriert diese mit Bands wie Treedeon und The Moth.

"Bist du stark genug, das durchzuhalten?" steht auf der Seite des Worship The Riff Festivals, dem Ein-Tages-Abriss des Labels Exile On Mainstream, geschrieben. Eine Frage, die zwar mit einem Augenzwinkern versehen ist, die man angesichts des Line-ups des Mini-Festivals aber gut stellen kann.

Fünf Bands, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise das Gitarrenriff feiern, hat das Leipziger Event ausgewählt. Den Anfang machen Confusion, die mit ihrem Psych-Doom-Gemisch über das UT Connewitz in Leipzig hereinbrechen werden. Ringt man anschließend noch nach Luft, stehen schon die Doom-Metal-Bands Treedeon und The Moth bereit, um diese mit donnernden Riffs und in Zeitlupe wieder aus den Lungen zu pressen. Komplettiert wird das Line-up von den Londoner Newcomern Noisepicker und ihrer Mixtur aus Doom, Blues und Punk sowie Like Rats, die mit einem Sound zwischen Metal und Hardcore wüten.

Das Worship The Riff Festival findet am 8. September im Leipziger UT Connewitz statt. Die mit nur 13 Euro günstigen Tickets gibt es unter anderem auf der Seite des Festivals.

VISIONS empfiehlt:

Worship The Riff

08.09. Leipzig - UT Connewitz