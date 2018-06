Kraftklub zeigen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer den Mittelfinger

Foto: Screenshot Twitter

CDU-Politiker und Ministerpräsident des Freistaat Sachsens Michael Kretschmer hat Kraftklub abfällig als "unmögliche linke Band" bezeichnet. Die Chemnitzer reagierten nun auf Twitter mit einer kurzen, aber klaren Stellungnahme.

Laut einem Bericht der Chemnitzer Tageszeitung Freie Presse habe der Sachsener Regierungschef in einem Bürgergespräch am Montag von einer Kundgebung am 1. Mai erzählt, bei der ein großes Aufgebot an Gegendemonstranten Position gegen die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" bezogen hatte. Er selbst sei dort "ein Stück mitgelaufen. Aber als dann dieses Konzert von dieser unmöglichen linken Band begonnen hat, war ich nicht mehr mit dabei. Weil ich mit denen auch nix zu tun haben will." Kraftklub hatten im Rahmen der Demonstrationen in ihrer Heimatstadt ein kostenloses Konzert gegeben.

Als die Band auf einen Bericht über seine Aussage aufmerksam wurde, zitierte sie einen Beitrag dazu auf Twitter mit einer ironischen Liebesbekundung an den Ministerpräsidenten. Der CDU-Politiker antwortete ihnen wiederum mit coolem Sonnenbrillen- und Thumbs-up-Emoji - was Kraftklub mit einem Video erwiderten, in dem Frontmann Felix Brummer seinen Mittelfinger in einem Pizzakarton "wiederfindet" und freudig erregt in die Kamera streckt.

Kraftklubs berüchtigter "Fick-Finger" hatte schon einmal für Schlagzeilen gesorgt, als die Indierocker im Rahmen des Rock am Kopp in Chemnitz eine klare Ansage gegen Pegida- und Pro-Chemnitz-Anhänger machten. Der Fraktionsvorsitzende der letztgenannten rechtspopulistischen Gruppierung zeigte die Band daraufhin wegen Beleidigung an. "Wir backen Felix schon mal die Feile in den Kuchen", kommentierten die anderen Bandmitglieder damals auf Twitter.

Tweets: Kraftklub antworten Michael Kretschmer mit kleiner Geste