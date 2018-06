Smashing Pumpkins veröffentlichen neuen Song "Solara"

Die Smashing Pumpkins haben mit "Solara" überraschend einen neuen Song veröffentlicht. Dieser wurde laut der Band im neu formierten Line-up aufgenommen, das immerhin wieder aus drei von vier Mitgliedern des klassischen Line-ups besteht.

Frontmann Billy Corgan, Gitarrist James Iha und Schlagzeuger Jimmy Chamberlin haben mit "Solara" erstmals seit 18 Jahren wieder gemeinsam einen Song aufgenommen. Das langjährige Bandmitglied Jeff Schroeder ist als Gitarrist natürlich ebenfalls weiter mit von der Partie. Für Live-Shows steht ihnen außerdem Jack Bates am Bass zur Seite. Der Sohn von New Order-Kopf Peter Hook zählt jedoch nicht als offizielles Pumpkins-Mitglied.

Der neue Song "Solara" fokussiert wieder gänzlich auf E-Gitarren und verzichtet auf Synthie-Elemente, wie die Smashing Pumpkins sie auf ihrem bislang letzten Album "Monuments To An Elegy" von 2014 gerne eingesetzt hatten. Im 4-to-the-floor-Rhythmus stampfen die verzerrten Gitarren los und steigern sich dann zusammen mit Corgans erwartungsvoller Gesangslinie hin zum Refrain. Der ist ziemlich simpel, dafür umso eingängiger gehalten.

Mit vielen Wiederholungen baut der Song mehrmals von neuem Spannung auf, um dann unter dem Motto "Tear down the sun/ Bring down the sun" auszubrechen. "['Solara' wurde] in Malibu, Kalifornien in den Shangri La Studios mit Produzent Rick Rubin und dem langjährigen Smashing-Pumpkins-Gitarristen Jeff Schroeder aufgenommen", schreibt die Band auf Facebook, und erwähnt vorher, dass die drei Gründungsmitglieder seit über 18 Jahren erstmals zusammen im Studio gearbeitet hätten. Das vierte Gründungsmitglied D'arcy Wretzky hatte sich im Vorfeld der Reunion eine lange Schlammschlacht mit Corgan geliefert und behauptet, von ihm aus dem Reunion-Line-up gedrängt worden zu sein. Corgan hielt dagegen, nachdem er sich in der Vergangenheit wiederholt bereit gezeigt hatte, wieder aufeinander zuzugehen.

Ein Musikvideo zum Song hatte die Band auch bereits angeteasert. Corgan hatte schon häufiger von neuem Material gesprochen und gesagt, dass sich 26 Songs "in verschiedenen Stadien der Vollendung, Produktion und des Wahnsinns" befänden. Sie würden vermutlich in Form mehrerer EPs erscheinen.

Der Song kommt rund einen Monat vor dem Beginn einer großen US-Reunion-Tour, die die Smashing Pumpkins nach einem mysteriösen Cooldown angekündigt hatten. Dort wollen sie vor allem alte Hits und ausgewählte Coverversionen spielen. Pläne für eine ähnliche Tour in Europa sind bislang nicht bekannt.

Stream: Smashing Pumpkins - "Solara"