VISIONS empfiehlt: Capitano kommen auf Tour

Foto: Stephan Nau

Die bunten Indie-Vögel Capitano spielen im Herbst eine ausführliche Tour in Deutschland. Als Vorgeschmack hat die Band nun noch einen Videoteaser gepostet, der einem eine Idee davon gibt, was Capitano live so abliefern.

Als erstes sticht bei Capitano der farbenfrohe Look ins Auge, den Sänger John Who? mit einer prachtvollen Federmaske krönt. Hinter der Optik aber erwartet Fans eine tanzbare Indierock- und Artpop-Mischung, der man sich nur schwer entziehen kann.

Wie man sich die live auf der kommenden Tour vorstellen darf, illustrieren Capitano nun noch einmal mit einem Teaservideo: Ein Zusammenschnitt von Szenen aus den beiden aktuellen Videos zu "Gypsy On A Leash" und "Superhyperdyperbolic!" zeigt Sänger und Band lustvoll in Aktion - inklusive Lichterketten, Blumendekor und Schminke, hier wird optisch wie akustisch üppig aufgetischt.

Ab Oktober ist die Band quer durch ganz Deutschland unterwegs, Karten gibt es bei Eventim.

Im Februar hatten Capitano ihr Debütalbum "Hi!" veröffentlicht und dieses auch bereits bei einigen Clubshows live vorgestellt. Zum Release hatte der bauchige und bärtige Frontmann sich in einer gestellten Pressekonferenz zahlreichen "Frequently Unanswered Questions" zur Band gestellt.

Video: Capitano-Tour-Teaser

VISIONS empfiehlt:

Capitano

25.10. Stuttgart - Keller Klub

26.10. Aachen - Musikbunker

27.10. Trier - Exhaus

02.11. Kiel - Schaubude

03.11. Osnabrück - Rosenhof

08.11. Mannheim - Kulturbrücken Jungbusch

09.11. Augsburg - Kantine

15.11. Leipzig - Naumann's

16.11. Berlin - Musik und Frieden

17.11. Nürnberg - MUZ Club

22.11. Hannover - Lux

23.11. Rostock - Helgas Stadtpalast

24.11. Dresden - Club Puschkin

29.11. Köln - Blue Shell

30.11. Bochum - Rockpalast

01.12. Saarbrücken - Garage

13.12. Erfurt - Museumskeller

14.12. München - Backstage

15.12. Frankfurt/Main - Nachtleben

20.12. Münster - Cafe Sputnik

21.12. Düsseldorf - The Tube Club

22.12. Hamburg - Nochtwache