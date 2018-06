VISIONS empfiehlt: Chuck Ragan kündigt Tour an

Punk-Singer/Songwriter Chuck Ragan wird kurz vor Jahresende in den deutschsprachigen Ländern auf Tour gehen - mit einem alten Bekannten als Begleitung und in besonderen Venues.

Chuck Ragan hatte Ende 2017 schon ein paar Soloshows zwischen die Aktivitäten mit seiner Punkband Hot Water Music geschoben, nun schnürt er nochmal richtig die Schuhe: Im Dezember wird er solo ein Dutzend Konzerte in Deutschland Österreich und der Schweiz spielen - zusammen mit seinem Singer/Songwriter-Kollegen Matze Rossi. Dass Ragan dabei verstärkt in klassischen Konzertsälen und Kirchen auftritt, deutet darauf hin, dass ihm besondere Shows mit reduzierter Instrumentierung vorschweben. Der Vorverkauf startet in Kürze via Eventim.

Mit Hot Water Music hatte Ragan im Herbst 2017 das achte Studioalbum "Light It Up" veröffentlicht. Ein Jahr zuvor nahm er den Soundtrack für ein Videospiel auf. 2015 war eine Split-EP mit Rocky Votolato erschienen. Und sein viertes und bis dato letztes Soloalbum "Till Midnight" stammt bereits von 2014.

VISIONS empfiehlt:

Chuck Ragan + Matze Rossi

03.12. Berlin - Heimathafen

04.12. Hamburg - Laeiszhalle

05.12. Köln - Gloria

06.12. Stuttgart - Mozartsaal

07.12. Zürich - Plaza

09.12. Wien - Porgy & Bess

11.12. Leipzig - UT Connewitz

12.12. Leipzig - UT Connewitz

13.12. Würzburg - St. Johannes Kirche

14.12. Hannover - Markuskirche

16.12. Wiesbaden - Ringkirche

17.12. München - St. Matthäuskirche