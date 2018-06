Kim Gordon veröffentlicht neuen Body/Head-Song "You Don't Need", nennt Details zu neuem Album

Das Noise-Gitarren-Duo Body/Head hat seinem kommenden Album "The Switch" einen ersten Song voraus geschickt. "You Don't Need" ist ein düsteres Monster aus dröhnenden Feedbacks, das über fünf Minuten Länge nach dem Hörer greift.

Bereits Anfang April hatte Kim Gordon angekündigt, das neue Body/Head-Album sei schwerer und irgendwie weniger greifbar. Nun zeigt die erste Single "You Don't Need", dass Gordon nicht übertrieben hat.

Eineinhalb Minuten wabern tiefe Gitarren ziellos durch den Raum, setzen neu an, als wollten sie etwas Wichtiges sagen, das sie im Moment des Aussprechens plötzlich wieder vergessen. Eine zweite Gitarre, die sich umgehend frei macht von der Erwartung, sie würde melodieähnliche Strukturen mitbringen, kommt hinzu und irgendwo weit aus der Ferne hallt der wie rückwärts abgespielte Gesang der ehemaligen Sonic Youth-Bassistin.

Enthalten sein wird der Track auf dem zweiten Studioalbum "The Switch". Zuvor hatte das Duo sein Debüt "Coming Apart" sowie das Live-Album "No Waves" veröffentlicht. "The Switch" wird am 13. Juli via Matador erscheinen.

Stream: Body/Head - "You Don't Need"

Cover & Tracklist: Body/Head - "The Switch"

01. "Last Time"

02. "You Don’t Need"

03. "In The Dark Room"

04. "Change My Brain"

05. "Reverse Hard"