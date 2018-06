A Perfect Circle spielen weiteres Deutschland-Konzert zum Jahresende

Bisher waren Deutschland-Shows von A Perfect Circle rar gesät, nun gibt es zumindest einen weiteren Termin: Im Dezember wird die Alternative-Metal-Band um Sänger Maynard James Keenan nun auch in Köln auftreten.

Am 10. Dezember spielen A Perfect Circle im Kölner Palladium eine ihrer wenigen Deutschland-Shows in diesem Jahr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Damit ergänzt die Band ihren bislang spärlichen Terminkalender in Deutschland: Ursprünglich war neben den gerade absolvierten Festivalauftritten bei Rock am Ring und Rock im Park nur eine einzige Deutschland-Show der Band in Berlin geplant gewesen, außerdem hatten Fans in Zürich und dem Luxemburgischen Esch/Alzette einmalig die Chance, die Band um Frontmann Maynard James Keenan zu sehen. Auch für diese gibt beziehungsweise gab es Tickets bei Eventim.

Im April legte die Band dann nochmal nach: Mit Hamburg und Wien kamen zwei weitere Shows abseits des Festivalkalenders hinzu.

Die Konzerte finden anlässlich der Veröffentlichung des vierten A-Perfect-Circle-Albums "Eat The Elephant" statt, das am 20. April erschienen war und auch mit einer unkonventionellen limitierten Deluxe-Box kürzlich für Aufsehen gesorgt hatte.

Aus dem Album waren zu den Songs "The Doomed", "Disillusioned" und "TalkTalk" Videos erschienen.

Mit Album und Konzerten beenden A Perfect Circle eine lange Pause, die nur von gelegentlichen Auftritten in den USA und Veröffentlichungen abseits von Studioalben wie der Best-of "Three Sixty" und dem Live-Release "Stone And Echo" unterbrochen worden war: Ihr drittes Album "Emotive" hatte die Band 2004 veröffentlicht, in Europa war sie seitdem nicht mehr live zu sehen gewesen. Frontmann Maynard James Keenan hatte zwischenzeitlich mit seinen anderen Bands Tool und vor allem Puscifer gearbeitet.

Live: A Perfect Circle

08.06. Aarhus - Northside Festival

16.06. Landgraaf - Pinkpop Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

22.06. Clisson - Hellfest

23.06. Esch/Alzette - Rockhal

24.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

28.06. Madrid - Download Festival

29.06. Barcelona - Be Prog! My Friend Festival

10.12. Köln - Palladium

13.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

16.12. Wien - Stadthalle