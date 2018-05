Billy Talent kündigen Benefizshow für Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft an

Billy Talent haben eine exklusive Deutschlandshow für diesen Sommer angekündigt. Die Kanadier kommen mit einem wichtigen Anliegen: Alle Einnahmen des Events gehen an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die Menschen mit der bislang unheilbaren Nervenkrankheit unterstützt.

Am 16. August wird die Punkrock-Band eine "F.U.MS Charity Show" im Schlachthof Wiesbaden spielen, bei der die Einnahmen zu 100 Prozent an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft gehen. Bei den Festivals Hurricane und Southside vom 22. bis 24. Juni wird es dazu einen exklusiven Fan-Pre-Sale geben, ab dem 25. Juni startet der reguläre Vorverkauf für die Veranstaltung.

Unter dem Motto F.U.MS (Fuck U, Multiple Sclerosis) engagieren sich Billy Talent seit 2006 aktiv im Kampf gegen Multiple Sklerose (MS): Damals ging ihr Schlagzeuger Aaron Solowoniuk mit der Information an die Öffentlichkeit, an der Nervenkrankheit zu leiden. Seit über 20 Jahren lebt er bereits mit der Diagnose. Bei ihm äußert sich die Krankheit unter anderem in Form von Schmerzen in den Beinen und extremer körperlicher Erschöpfung.

Anfang 2016 wurde es für Solowoniuk erstmals so schlimm, dass er sich bis auf weiteres aus dem aktiven Bandleben zurückziehen musste. Bis heute wird er von Alexisonfire-Schlagzeuger Jordan Hastings vertreten, begleitet seine Band aber auf all ihren Wegen. Es gehe ihm inzwischen deutlich besser, hatte er uns vergangenes Jahr im Interview erzählt.

Die Kanadier hatten ihre "F.U.MS Charity Shows" schon öfter in Kanada veranstaltet, und von den Einnahmen nicht nur Organisationen in ihrem Heimatland, sondern auch den deutschen F.U.MS-Ableger unterstützt. Für das Konzert in Wiesbaden haben sie versprochen, viele ältere Songs der ersten Alben und auch ein paar Fan-Favoriten zu spielen, die es schon lange nicht mehr in die Setlist geschafft hatten.

Heute ist offizieller Welt-MS-Tag. Zu diesem Anlass richtet F.U.MS-NRW am kommenden Freitag ein alljährliches Event im Dortmunder FZW aus.

Billy Talent hatten erst kürzlich eine Stiftung zum 25. Bandjubiläum gegründet, mit der sie weitere Projekte unterstützen möchten.

Facebook-Post: Billy Talent kündigen F.U.MS Charity Show in Wiesbaden an

Live: Billy Talent

17.06. Nickelsdorf - Nova Rock

19.06. Innsbruck - Music Hall

20.06. Zürich - Dynamo

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

24.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

26.06. Luxemburg - Den Atelier | ausverkauft

27.06. Luxemburg - Den Atelier | ausverkauft

29.06. Ysselsteyn - Jera On Air

16.08. Wiesbaden - Schlachthof

17.08. Großpösna - Highfield Festival

18.08. Winterthur - Winterthurer Musikfestwochen