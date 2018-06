Vainstream Rockfest: Gewinnt VIP-Tickets und einen Hubschrauber-Rundflug mit EMP!

Dreht mit EMP beim diesjährigen Vainstream Rockfest gleich doppelt auf: Zusammen mit dem Experten für Rock-Merchandise und mehr verlosen wir 1x2 VIP-Tickets für das Festival - und legen noch einen exklusiven Hubschrauber-Rundflug für zwei Personen drauf, bei dem ihr das Event auch in luftiger Höhe genießen könnt!

An Action wird es auch beim Vainstream Rockfest 2018 nicht fehlen: Mit Künstlern wie Casper, Beatsteaks, Boysetsfire, Touché Amoré, The Bronx, Kadavar und vielen mehr bestätigt das Stadtfestival am Münsteraner Hawerkamp einmal mehr seinen exzellenten Ruf als Event für harte und urbane Sounds von Punk und Hardcore über Metal bis HipHop.

Mit diesen Genres kennt sich auch Vainstream-Hauptsponsor EMP hervorragend aus - und spendiert in diesem Jahr zusammen mit VISIONS die ultimative Abwechslung zwischen Moshpit, Theke und Merch-Stand: Zwei glückliche Festivalbesucher erhalten von uns nicht nur VIP-Tickets für das Event, sondern gehen im Rahmen eines Hubschrauber-Rundflugs auf Erkundungstour - werft von oben einen Blick auf das Festivalgelände und lernt Münster und Umgebung dank EMP aus einer einmaligen Perspektive neu kennen! Ihr könnt in unserer Verlosungsrubrik teilnehmen, dort findet ihr auch Hinweise zu den Teilnahmebedingungen.

Sowohl EMP als auch VISIONS sind in diesem Jahr wieder ausführlich auf dem Vainstream vertreten. EMP versorgt euch als Hauptsponsor des Festivals nicht nur mit angesagtem Merchandise rund um den Sound der auftretenden Bands, sondern präsentiert euch zahlreiche Acts auch auf der hauseigenen EMP-Stage. VISIONS übernimmt 2018 erneut die Autogrammstunden des Festivals; auf wen ihr euch in diesem Jahr freuen dürft, erfahrt ihr demnächst auf visions.de.

Falls ihr euch euer Ticket für das diesjährige Vainstream noch nicht besorgt habt, braucht ihr mittlerweile etwas Glück: Das Festival ist erneut ausverkauft. Weitere Infos zur Veranstaltung findet ihr auf der offiziellen Seite des Vainstream. Das passend Merchandise zum Besuch des Festivals und vieles mehr findet ihr auf der Seite von EMP Merchandising.

Vainsteam Rockfest

30.06. Münster - Am Hawerkamp | ausverkauft