VISIONS empfiehlt: Hot Snakes kommen auf Tour

Mitte März haben die Hot Snakes 14 Jahre nach "Audit In Progress" und 12 Jahre nach dem Livealbum "Thunder Down Under" ihr Comeback "Jericho Sirens" veröffentlicht. Nun sind auch endlich Livedaten für Deutschland bestätigt - präsentiert von VISIONS.

Die Rückkehr der Hot Snakes ließ lange auf sich warten. Während Co-Bandchef John Reis sich mit den Night Marchers zwei Alben lang beschäftigte und 2008 Rocket From The Crypt amtlich zu Grabe trug, war sein ehemaliger Pitchfork- und Drive Like Jehu-Kollege Rick Froberg in New York als Grafikdesigner und bei Obits tätig. Erst 2011 erfolgte die Reunion, die irgendwann natürlich in einem Album aufgehen sollte.

"Jericho Sirens" heißt es, erscheint im März 2018 und kann auf Anhieb begeistern mit seinem eigentümlichen Gemisch aus dem Post-Hardcore der ersten gemeinsamen Bands und sattem Garage-Punkrock. Länger als die halbe Stunde auf dem Album dürften allerdings die im Oktober anstehenden Konzerte der Hot Snakes werden. Fünf sind bestätigt, präsentiert werden sie von VISIONS und Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Hot Snakes

08.10. Wiesbaden - Schlachthof/Kesselhaus

09.10. Köln - Gebäude 9

10.10. Dresden - Beatpol

11.10. Berlin - Lido

12.10. Hamburg - Molotow