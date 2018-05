The Dirty Nil covern Cheap Tricks "Surrender"

Ohne Vorankündigung haben The Dirty Nil ein Cover des populären Cheap-Trick-Songs "Surrender" ins Netz gestellt. Die schnörkellose Version steigert nur die Vorfreude auf das zweite Album, an dem Luke Bentham und Co. gerade arbeiten.

"Boom", lautete die Grußformel im Beitrag zum Song. "Wir haben unsere neue und verbesserte Interpretation von Cheap Tricks 'Surrender' via Dine Alone veröffentlicht." Im Gegensatz zum Original spielen The Dirty Nil die Nummer etwas schneller, treiben sie gnadenlos zum finalen Ausklang.

Der kleine Appendix hinter der eigentlichen Nachricht - "bleibt aufmerksam für mehr gutes Zeug" - weist auf neue eigene Musik hin, schließlich befindet sich das Garage-N'Roll-Trio derzeit im Studio, um den Nachfolger des Debüts "Higher Power" aufzunehmen.

Zuletzt war von The Dirty Nil die Compilation "Minimum R&B" erschienen, die frühe Singles und EPs zusammenfasst. Zwischen ihren größeren Veröffentlichungen nimmt die Band auch regelmäßig Singles für den "The Dirty Nil Record Club" auf - unter anderem mit Coverversionen von Led Zeppelin, den Rolling Stones und Slade.

Facebook-Post: The Dirty Nil verkünden das Cheap-Trick-Cover

Stream: The Dirty Nil - "Surrender"

Stream: Cheap Trick - "Surrender"