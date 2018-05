VISIONS empfiehlt: Odd Couple kommen auf Herbsttour

Die Berliner Odd Couple haben eine Tour für September angekündigt und bringen den irren Soundmix ihres aktuellen Albums "Yada Yada" auf die Bühne.

Es flirrt, fiept, rifft und rüttelt: Die neue Platte von Odd Couple lässt sich nicht direkt in einer Genre-Schublade verstauen. "In Bezug auf die Phrase Yada Yada spricht das Urban Dictionary von einem 'conversation glosser-over' ähnlich wie blah, blah, blah und und so weiter und so fort", erklärt die Band im Pressetext den Titel ihres dritten Studioalbums.

Im Titeltsong heißt es "An deinem eigenen Weg führt kein Weg dran vorbei" und daran halten sich Odd Couple, die mittlerweile zu dritt unterwegs sind. So pflügen sich die Wahlberliner mit Kraftwerk-Gefrickel, Garagerock-Rauputz und HipHop-Referrenzen durch die neun Songs der Platte und halten dabei allem den Spiegel vor, was ihnen über den Weg läuft, auch sich selbt.

Falls ihr die April-Tour der Band verpasst habt, gibt es gute Neuigkeiten: Ab Mitte September lassen Odd Couple diesen Wahnsinn erneut auf Club- und Festival-Bühnen los. Tickets sind unter anderem bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Odd Couple

14.09. Dresden - Beatpol

15.09. Dornbirn - Festival

19.09. Nürnberg - MUZ Club

20.09. Potsdam - Waschhaus

21.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

22.09. Erfurt - Frau Korte

23.09. Leipzig - KuZ So & So

27.09. Wien - Waves Festival

29.09. Bayreuth - Schokofabrik