The Gaslight Anthem kündigen Compilation "The '59 Sound Sessions" an

The Gaslight Anthem begehen den zehnten Jahrestag der Veröffentlichung ihres zweiten Albums "The '59 Sound" nicht nur mit Konzerten zum Album: Die Springsteen-Punkrocker haben außerdem eine Sammlung mit unveröffentlichten Demos und einem Fotobuch angekündigt.

Wie ein zweites Debüt sei ihm "The '59 Sound" damals vorgekommen, sagt The Gaslight Anthem-Drummer Benny Horovitz. "Die Reise einer Band ist komplex. Wir waren pausenlos auf Tour, haben uns konstant bewegt. Ich kann mir keine bessere Zeit vorstellen, die wichtigste Sache meines Lebens zu erschaffen, weil es die wichtigste Zeit im Leben von uns allen war. Ich bin glücklich, diesen Schnappschuss aus unserem Bestehen nun zu teilen."

Erscheinen werden "The '59 Sound Sessions am 15. Juni beim Label Side One Dummy, wo man sie in verschiedenen Varianten vorbestellen kann - von der einfachen CD bis hin zum Bundle aus farbiger LP, T-Shirt, Fotobuch und Tourposter.

Neben mehr oder weniger ausformulierten Demos der später auf dem Album veröffentlichten Songs dürfte vor allem die Version des Traditionals "God's Gonna Cut You Down" interessant sein. Der Song wurde bereits von der Sängerin und Bürgerrechtlerin Odetta interpretiert, später nahm ihn Elvis Presley als "Run On" auf. Die populärste Variante stammt aber von Johnny Cash: Posthum auf "American V: A Hundred Highways" veröffentlicht, gaben sich im Videoclip Schauspieler und Rock-Ikonen die Ehre, unter anderem Brian Wilson, Patti Smith und Billy F. Gibbons.

Zum Jubiläum von "The '59 Sound" werden The Gaslight Anthem im Juli zwei exklusive Album-Shows im Kölner Palladium spielen. Die von VISIONS präsentierten Konzerte sind allerdings bereits ausverkauft.

Cover & Tracklist: The Gaslight Anthem - "The '59 Sound Sessions"

01. "The '59 Sound"

02. "God's Gonna Cut You Down"

03. "Patient Ferris Wheel"

04. "Miles Davis & The Cool"

05. "Placeholder"

06. "High Lonesome"

07. "Great Expectations"

08. "Our Father's Son"

09. "Film Noir"

