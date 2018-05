Tocotronic setzen Clubtour im Herbst fort

Es geht weiter in die Clubs für Tocotronic: Für ihre neue angekündigte November-Tour zieht es die Hamburger-Schule-Veteranen nur teilweise in die Metropolen der Republik - freuen können sich vor allem Clubs in etwas kleineren Städten. Den Sommer davor verbringen Dirk von Lowtzow und Co. auf Festivals.

Kaum ist ihre erste Live-Runde zum aktuellen Album "Die Unendlichkeit" vorbei, kündigen Tocotronic auch schon neue Termine an. Den ganzen Sommer über springen von Lowtzow, Jan Müller, Rick McPhail und Arne Zank von Festival zu Festival und machen nur vereinzelt für Einzel-Konzerte Halt, so etwa in Schorndorf oder als Support der Beatsteaks am 9. Juni auf der Waldbühne.

Tickets für die herbstliche Weiterführung der "Die Unendlichkeit Tour 2018" sind bei Eventim erhältlich. Für die Festivals werdet ihr bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt auf den Webpräsenzen der einzelnen Veranstaltungen fündig.

Live: Tocotronic

02.06. Linz - Stream Festival

09.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

14.07. Düsseldorf - Open Source Festival

26.07. Kassel - Kulturzelt

27.07. Jena - Kulturarena

28.07. Wien - Arena Open Air

29.07. Passau - Eulenspiegel Festival

04.08. Luhmühlen - A Summer's Tale Festival

05.08. Dangast - Watt En Schlick Fest

09.08. Offenbach - Büsing Open Air

10.08. Eschwege - Open Flair Festival

11.08. Schorndorf - Club Manufaktur

17.08. Winterthur - Winterthurer Musikfestwochen

18.08. Dornstadt - Obstwiesenfestival

06.11. Rostock - Mau Club

07.11. Kiel - Die Pumpe

08.11. Bochum - Bahnhof Langendreer

09.11. Marburg - KFZ

10.11. Aschaffenburg - Colos Saal

12.11. Kaiserslautern - Kammgarn

13.11. Augsburg - Kantine

14.11. Chemnitz - AJZ Talschock

15.11. Leipzig - Conne Island

16.11. Potsdam - Waschhaus