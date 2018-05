Body Count veröffentlichen Rache-Video zu "All Love Is Lost"

Die Rap-Metal-Superhelden Body Count haben ein fieses Rache-Video zum Song "All Love Is Lost" gedreht.

Das Stück stammt von Body Counts aktuellem Superalbum "Bloodlust". In "All Love Is Lost" ist auch Max Cavalera von Soulfly zu hören.

In dem Clip von Regisseur Jay Rodriguez rächt sich eine Frau an ihrem untreuen, verlogenen Partner. Die wird gespielt von Kelli Giddish, dem Co-Star aus "Law & Order: Special Victims Unit" - der Detektivserie, in der Body-Count-Frontmann Ice-T ebenfalls mitspielt.

Video: Body Count - "All Love Is Lost"