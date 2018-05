Nine Inch Nails streamen neuen Song "God Break Down The Door"

Nine Inch Nails haben ihrem kommenden Album "Bad Witch" einen ersten Song vorausgeschickt. Der Break im Titel "God Break Down The Door" bildet auch gleich eines der prägenden Merkmale des Tracks.

Denn ihn durchzieht ein flinker Breakbeat, über den genauso hektische Synthesizer-Sounds wabern. Im totalen Kontrast dazu spielt ein Saxophon ganz behutsam langsam anschwellende Töne, während Trent Reznor sachte croont. In der Mitte von "God Break Down The Door" setzen Beat und Synthesizer aus, Reznor und die Saxophone bleiben - doch das verheißungsvoll lauter werdende Gitarrenfeedback im Hintergrund bringt alsbald den Big Beat zurück.

Im Interview mit Radiomoderator Zane Lowe, in dessen Show der Song Premiere feierte, erklärte Reznor, dass der Track in einer Art Jam entstanden sei. "Seit 20 Jahren sage ich mir, dass ich mir meine Fähigkeiten [an Schlagzeug und Saxophon] wieder erarbeite, weil es echt Spaß machen würde - und dann standen sie in der Ecke [des Studios] und haben mich provoziert. Wir haben sie uns geschnappt und damit irgendeinen Scheiß gemacht, während Atticus [Ross] das arrangiert hat. Es lief einfach irgendwie. Eine einstündige Performance ist dann zu diesem Ding geworden, das vorher noch nie dagewesen zu sein scheint, und dadurch hat es einen ganz anderen Charakter bekommen."

Der neue Song ist ein erster Vorbote des kürzlich angekündigten Albums "Bad Witch", dem dritten und abschließende Release der Trilogie, deren ersten beiden Teile "Not The Actual Events" und "Add Violence" jeweils 2016 und 2017 erschienen waren. Ursprünglich war auch "Bad Witch" als EP angedacht gewesen, habe sich dann aber zu einem - wenn auch kurzen - Album entwickelt. Das erscheint nun am 22. Juni.

Nine Inch Nails hatten versprochen, den Trilogie-Abschluss noch vor ihrem Tourbeginn zu veröffentlichen - und halten es ein. Am 2. Juli spielt die Band ein exklusives Deutschlandkonzert in der Berliner Zitadelle. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Stream: Nine Inch Nails - "God Break Down The Door"

Live: Nine Inch Nails

02.07. Berlin - Zitadelle | ausverkauft