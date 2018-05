VISIONS-Premiere: Mobina Galore zeigen Video zu neuer Single "Fade Away"

Foto: Screenshot Youtube

Das kanadische Punkrock-Duo Mobina Galore hat mit "Fade Away" einen neuen Song inklusive Performance-Video in den Startlöchern. Offiziell erscheint die Single am Freitag - wir präsentieren sie euch schon heute mit dazugehörigem Clip.

Verschiedene, teils überlagerte Gesichtsausschnitte von Sängerin und Gitarristin Jenna Priestner bilden den Beginn des neuen Mobina Galore-Videos. Kurz darauf fängt das Schlagzeug mit einem donnernden Auftakt die Gitarren-Akkorde ein und das eingeblendete Publikum versinkt tanzend ganz im Soundnebel.

Die Single, die im Gegensatz zu den Songs auf dem im vergangenen Jahr erschienenen Album "Feeling Disconnected" relativ ruhig anmutet, zieht ihre Intensität aus Zeilen wie "Would I have heard just like everyone else online/ Or would I be on your list of people to call/ I think that we're all just waiting for this to all fade away", die sich dem Gefühl des Trennungsschmerzes widmen.

Mobina Galore gönnen sich in der Zwischenzeit keine Pause und schließen an ihre gerade erst beendete Europa-Tour eine Tournee durch die USA und ihre Heimat Kanada an. Ob der Song möglicherweise Vorbote eines neuen, dritten Albums ist, ist bisher nicht bekannt.

Video: Mobina Galore - "Fade Away"