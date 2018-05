VISIONS empfiehlt: Pabst kommen auf Tour, haben Album "Chlorine" fertig, streamen Song "Vagabondage"

Foto: Felix Aaron

Die Berliner Indie-Grunge-Noise-Rocker Pabst haben endlich ihr Debütalbum "Chlorine" fertig. Das kommt Mitte Juli, den Song "Vagabondage" könnt ihr hier bereits im Stream hören. Danach geht das Trio außerdem auf von VISIONS empfohlene Tour.

Nachdem Pabst 2016 ihre erste, fantastische EP "Skinwalker" veröffentlicht hatten, kommt am 13. Juli endlich das Debütalbum. Die zwölf Songs auf "Chlorine" wurden von Ulrich Wentzlau im diesem Frühjahr in Berlin aufgenommen und von Magnus Lindberg (Cult Of Luna) gemastert.

Pabsts Debüt eint Garage Rock, gitarrenlastigen Indie, Grunge und Noise Rock. Das kann man dem ersten Vorabstück "Vagabondage" bestens anhören, das erneut den Ohrwurm-Pop-Appeal versprüht, wie die Songs der EP.

"Chlorine" lässt sich bereits über den Webshop des Labels Crazysane vorbestellen - auch als Bundle mit LP, Miniposter, Seven-Inch und CD.

Im August spielen Pabst einige Festivals-Shows, ab dem 5. September kommen sie auf Club-Tour durch Deutschland. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Pabst - "Vagabondage"

VISIONS empfiehlt:

Pabst

05.09. Nürnberg - Club Stereo

06.09. München - Sunny Red

07.09. Mainz - Schon Schön

09.09. Köln - Blue Shell

11.09. Dresden - Ostpol

12.09. Hannover - Lux

13.09. Hamburg - Molotow Skybar

14.09. Bremen - Lagerhaus

15.09. Berlin - Badehaus

Live: Pabst

13.07. Celle - MS Loretta

02.08.-04.08. Elend bei Sorge - Rocken am Brocken Festival

10.08.-11.08. Königs Wusterhausen - Bergfunk Open Air

18.08. Darmstadt - Waldeck Freakquenz

30.08.-02.09. Wabern - Musikschutzgebiet

28.09.-30.09. Dortmund - Way Back When Festival