NOFX veröffentlichen Live-Version ihres Albumklassikers "Ribbed"

Die kalifornischen Pop-Punks NOFX lassen die "Live In A Dive"-Serie aufleben und veröffentlichen in dieser ihr Album "Ribbed" im August.

1991 erschien mit "Ribbed" - nach "Liberal Animation" und "S & M Airlines" - das dritte Album von NOFX. Jetzt wird dem Klassiker, der einst auf Epitaph erschien, neues Leben eingehaucht: Die Pop-Punks haben die 14 Songs des Albums live aufgenommen.

Diese Aufnahme erscheint in der legendären "Live In A Dive"-Reihe, die 2001 ins Leben gerufen wurde und in der bereits Alben von unter anderem Sick Of It All, Strung Out, Lagwagon und No Use For A Name erschienen sind.

Am 3. August soll "Ribbed - Live In A Dive" dann via Fat Wreck Chords erscheinen, dem Label von Bassist und Sänger Fat Mike. Die Platte wurde exakt in einem Stück gespielt und aufgenommen - Ansagen inklusive. Aber das kennt man ja schon so ähnlich vom NOFX-Live-Klassiker "I Heard They Suck Live" von 1995.

Die Vinyl-Version von "Ribbed - Live In A Dive" soll ein zweiseitiges Poster enthalten, auf dem ein aktuelles Live-Foto der Band zu sehen ist, auf der Rückseite gibt es dann ein altes Live-Foto.

Apropos live: NOFX kommen ab dem 17. Juni auf Mini-Festival-Tour, auf der sie ihren Klassiker "Punk In Drublic" aufführen - und dabei von mehreren und wechselnden Bands supportet werden.

Hier gibt es jetzt jedenfalls schon mal "Just The Flu" in der Live-Version.

Stream: NOFX - "Just The Flu" (live)

Ribbed - Live In A Dive by NOFX

Live: NOFX

17.06. Gelsenkirchen - Punk In Drublic Fest

19.06. Wien - Punk In Drublic Fest

23.06. Wiesbaden - Punk In Drublic Fest

29.06. Dornbirn - Punk In Drublic Fest

01.07. Berlin - Punk In Drublic Fest