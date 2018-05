Biffy Clyro zeigen Video zu "Black Chandelier" aus "MTV Unplugged"-Show

Foto: Screenshot Youtube

Biffy Clyro geben einen weiteren Vorgeschmack auf ihr "MTV Unplugged"-Album: Mit dem Video zu "Black Chandelier" können Fans nun erneut ihre Vorfreude auf die Veröffentlichung der Akustik-Show steigern.

Wie schon beim ersten Video-Vorgeschmack "Many Of Horror" sitzen Biffy Clyro für "Black Chandelier" in einer Baum- und Strauchkulisse. Statt Cello-Unterstützung prägen dieses Mal Akustikgitarre und Klavier die zarte Magie der Neuinterpretation.

Eingeleitet wird der hymnische Song vom 2013er Album "Opposites" durch ein Pianosolo setzt schon bald die sanfte Stimme von Sänger Simon Neil ein. In den strophen sticht ein Bass heraus und verleiht diesen Tiefe und Wärme. Ihren Höhepunkt feiert die Unplugged-Version mit ihrem letzten Refrain, der durch den lauten Gesang des Publikums getragen wird.

Gefilmt wurden die Aufnahmen im vergangenen November im Londoner Roundhouse. Der Mitschnitt "MTV Unplugged: Live At Roundhouse London" erscheint nun am 25. Mai. Zudem arbeiten Biffy Clyro aktuell an einem neuen Studioalbum.

Im September folgen dem Album auch noch drei Unplugged-Konzerte in Deutschland. Wer das Unplugged-Album über den Online-Shop der Band vorbestellt, erhält einen exklusiven Pre-Sale-Code für die Shows. Der offizielle Vorverkauf startet am 11. Mai. Vorab ist die Band bisher lediglich auf dem Hurricane- und Southside-Festival zu sehen.

Video: Biffy Clyro - "Black Chandelier" (MTV Unplugged)

VISIONS empfiehlt:

Biffy Clyro (Unplugged)

27.09. München - Philharmonie

28.09. Berlin - Admiralspalast

29.09. Frankfurt/Main - Alte Oper

Live: Biffy Clyro

22.-24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival