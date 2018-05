VISIONS Premiere: Astpai stellen Video zu "Best Years" vor

Foto: Emily Assiran

Die österreichische Punk-Band Astpai hat ihr neues Album "True Capacity" fertig. Aus dem stellt sie schon mal exklusiv den Song "Best Years" mit einem Video vor.

Aus der Wiener Neustadt kommen Astpai, die vor allem nach ihren US-Punk-Vorbildern klingen - und ganz und gar nicht nach Österreich. Wobei sich auf dem neuen, am 22. Juni erscheinenden Album "True Capacity" (via Shield/Rough Trade) eine gewisse Milde eingeschlichen haben könnte - wenn man vom sympathischen, nur noch ein wenig rauen Punkrocker "Best Years" ableitet.

"Zu begreifen, dass man glücklich genug war, sein halbes Leben damit zu verbringen, an den Dingen zu arbeiten, die man am meisten liebt, ist ein ziemlich überwältigendes Gefühl", sagt Sänger Zock über den Song. Im Video sehen wir Zock, wie er durch einen Wald läuft - und am Ende in einem sehr schön menschlichen Happy End landet.

Ihr neues Album hatten Astpai kürzlich bereits per Teaser-Video angekündigt. Zuvor gab es außerdem ab und an Impressionen aus dem Studio zu sehen.

Rund um das Erscheinen der neuen Platte spielen Astpai auch diverse Clubshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In ihrer Heimat Wien findet Ende Juni zudem eine Album-Release-Show statt, für die ihr Karten bei Eventim bekommt.

Video: Astpai - "Best Years"

Live: Astpai

16.05. Ulm - Cat Cafe

17.05. Freiburg - White Rabbit

25.05. Genf - Le Bouffon de la Taverne

26.05. Bern - Planetspade

07.-10.06. Hamburg - Booze Cruise

28.06. Wien - Arena

12.07. Berlin - Astra Kulturhaus

16.07. Wiener Neustadt - Triebwerk

18.07. Zwiesel - Jugendcafe