VISIONS Premiere: Allstar-Band Second Letter streamt Song "Painted Pictures"

Ex-Mitglieder von Farside, Burning Airlines und J Majesty veröffentlichen mit ihrer Band Second Letter am 11. Mai das Album "Cicatrix". Davon gibt bei uns schon mal den Song "Painted Pictures".

Rob Haworth ist nicht nur Dozent, Buchautor und Musiker, er war einst auch Gründungsmitglied der Hardcore-Bands Inside Out und Hard Stance – den Bands bei denen Zack de la Rocha vor seiner Karriere mit Rage Against The Machine gesungen hatte. Später war Haworth Mitglied bei Farside und State Of The Nation.

Mit Second Letter hat er nun nach längerer Zeit eine neue Band ins Leben gerufen. Dafür konnte er unter anderem Schlagzeuger Peter Moffett (Wool, Burning Airlines, Government Issue) sowie Bassist Jim Kimball (Retisonic, J Majesty) gewinnen. Eine Hardcore-Band sind Second Letter jedoch nicht - das beweist das am 11. Mai über das Hamburger Label Artic Rodeo erscheinende Debüt "Cicatrix" deutlich. Es ist eher melancholischer Alternative-Rock, der seine Fühler auch mal gen Punk oder Country ausstreckt.

Das Album wird auf LP in farbigem Vinyl erscheinen und einen Downloadcode enthalten. Digital wird das Album über Lowatt erscheinen.

Den Song "Painted Pictures" gibt es über uns in der Premiere - drei weitere Tracks könnt ihr euch bereits auf der Bandcamp-Seite von Second Letter anhören.

Stream: Second Letter - "Painted Pictures"