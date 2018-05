Dead Cross veröffentlichen überraschend neue EP, zeigen Video zu "My Perfect Prisoner"

Dead Cross haben unverhofft eine neue EP veröffentlicht. Die erneut nach der Allstar-Band benannte Platte beinhaltet zwei neue Songs und zwei Remixe aus dem Debütalbum. Ebenfalls ein Teil des Überraschungspakets ist ein Video zu "My Perfect Prisoner".

Plötzlich war er da, der Nachschlag zum letztjährigen ersten Album von Dead Cross, unserem Album des Monat August 2017 in VISIONS 293. Mit "Skin Of A Redneck" und "My Perfect Prisoner" befinden sich zwei neue Hardcore-Dreschflegel auf "Dead Cross".

"My Perfect Prisoner" hat zudem ein Video zur Seite gestellt bekommen, in dem unter anderem in flackerndem Licht und schnellen Schnitten einige Menschen gehäutet werden. Realisiert wurde der abgedrehte Clip von Eric Livingston, der auch die Cover der bisherigen Dead-Cross-Veröffentlichungen entworfen hat. Zusätzlich zum digitalen Release mit zwei Remixes von Songs des Debüts kann ab sofort eine limitierte Ten-Inch vorbestellt werden, die am 29. Juni erscheinen soll.

Dead Cross ist der knüppelharte Zusammenschluss von Mike Patton (Faith No More), Dave Lombardo (ehemals Slayer, nun Suicidal Tendencies) und Mitgliedern von Retox und The Locust.

Zuletzt hatte das Quartett Supports angekündigt für die anstehende, von VISIONS präsentierte Tour. Tickets sind bei Eventim erhältlich. Neben den regulären Shows stehen auch einige Festivalslots auf dem Kalender.

Video: Dead Cross - "My Perfect Prisoner"

EP-Stream: Dead Cross - "Dead Cross EP"

Dead Cross (EP) by Dead Cross

Cover & Tracklist: Dead Cross - "Dead Cross EP"



1. "Skin Of A Redneck"

2. "My Perfect Prisoner"

3. "Shillelagh" (Panicker Remix)

4. "Church Of The Motherfuckers" (Planet B Remix)

VISIONS empfiehlt:

Dead Cross

12.06. Esch/Alzette - Rockhal

13.06. München - Backstage*

16.06. Köln - Gloria*

19.06. Lausanne - Les Docks

27.06. Hamburg - Markthalle**

03.07. Berlin - SO36*

* mit Zeus ** mit Dälek

Live: Dead Cross

07.06. Interlaken - Greenfield Festival

14.06. Nickelsdorf - Nova Rock

23.06. Clisson - Hellfest

24.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

04.07. Gdynia - Open'er Festival

06.07. Roskilde - Roskilde-Festival