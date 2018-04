VISIONS-Premiere: Indierocker The Holy zeigen Video zu neuer Single "Land Before Time"

Endlose Wälder und düstere Weiten, die sogar das Weiß des vielen Schnees schlucken und diesen trostlos erscheinen lassen: Die Finnen The Holy setzen ihren ebenfalls mit einer nordischen Portion Düsternis behafteten Indierock mit großartigen Bildern aus ihrer Heimat in Szene.

Eine mit Efeu bepflanzte Hängeampel schaukelt im Inneren des Wohnmobils im Takt der Reise, während die fünf Bandmitglieder eingepackt in dicke Kleidung noch ein wenig enger zusammenrücken. Ob Zähne putzen, Haare schneiden oder Fertigessen aufwärmen im eisbedeckten Niemandsland: Es scheint, als befänden sich The Holy nicht in einem Wohnmobil, sondern in einer Zeitkapsel - abgeschirmt von allem, was nicht Teil dieser kleinen Einheit und ihrer ungewöhnlichen Soundmischung ist. Nach und nach scheint sich die Gruppe jedoch in der weiten Natur aufzulösen.

Wenn Sänger und Gitarrist Eetu Henrik Iivari dann als Stimme aus dem Off die Zeilen "We don't know how to be a part of this world" in den kalten schwarzen Himmel schreit und sich zarte Synthies darunter wie ein anschwellender Schmelzwasserfluss ausbreiten, kann man sie fast spüren, die beklemmende und gleichzeitig befreiende Weite des Nordens und ihre tief im Sound von The Holy verankerten Klänge.

Inspiration für den Song lieferte laut Iivari unter anderem der Film "In einem Land vor unserer Zeit": "Dieser kontroverse Animationsfilm lehrte die Kinder damals Dinge wie den Tod, die Zerstörung durch die Kraft der Natur und die Verletzlichkeit einer Mutter zu verstehen. Außerdem ging es darum, dass es trotz allem Bösen immer ein besseres Morgen und ein gelobtes Land gibt zu dem man wandern kann, wenn die Zeiten hart sind." Finden wird die Menschheit dieses gelobte Land schließlich wohl in den Weiten des Weltraumes, führt der Sänger seinen Gedanken weiter: "Durch ein Wurmloch werden wir das Land vor unserer Zeit finden, oder noch besser - ein Land ohne Zeit."

Das ebenfalls zeitlos anmutende Video zu "Land Before Time" drehte die Band gemeinsam mit dem finnischen Regisseur Juho Länsiharju: "Wir wollten buchstäblich dieses dystopische Gefühl abbilden, indem wir die Isolation und Stille der letzten fünf Menschen in der Welt einfangen, wie sie sich nacheinander verlieren und von der silbernen Sonne verschluckt werden" beschreibt Iivari den Clip.

Die Single ist ein erster Vorbote eines in näherer Zukunft erscheinenden Debütalbums. Ein Releasetermin ist bisher noch nicht bekannt.

Video: The Holy - "Land Before Time"