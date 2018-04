A Perfect Circle performen zwei Songs bei seltenem TV-Auftritt

Foto: Screenshot Youtube

A Perfect Circle haben bei einem ihrer seltenen Auftritte im US-Fernsehen zwei Singles aus ihrem neuen Album "Eat The Elephant" live gespielt.

Damit wärmt sich das Projekt um Maynard James Keenan und Billy Howerdel auf für ihre in zwei Wochen beginnende Tour, die ab Juni dann auch zum ersten Mal in Europa ankommt. Wie zuvor mitgeteilt, war das feste Mitglied James Iha wegen seiner Verpflichtung bei den Smashing Pumpkins nicht dabei. Die Band spielte bei "Jimmy Kimmel Live" die beiden Singles "TalkTalk" und "So Long, And Thanks For All The Fish" aus dem aktuellen Album "Eat The Elephant" in aufwühlenden Versionen.

Erst gestern hatten A Perfect Circle ihren ohnehin schon vollen Tourkalender um einige Termine im Herbst erweitert. Tickets für die regulären Sommershows in Europa gibt es bei Eventim, für die späteren Auftritte werdet ihr ebenfalls dort fündig.

Video: A Perfect Circle - "TalkTalk" (Live)

Video: A Perfect Circle - "So Long, And Thanks For All The Fish" (Live)

Live: A Perfect Circle

01.06. Adenau/Nürburgring - Rock am Ring

02.06. Nürnberg - Rock im Park

08.06. DK-Aarhus - Northside Festival

16.06. NL-Landgraaf - Pinkpop-Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. CH-Zürich - Halle 622

22.06. FR-Clisson - Hellfest

23.06. LUX-Esch/Alzette - Rockhal

24.06. FR-Dessel - Graspop Metal Meeting

28.06. ES-Madrid - Download Festival

29.06. ES-Barcelona - Be Prog! My Friend Festival

13.12. Hamburg - Sporthalle

16.12. AT-Wien - Stadthalle