Scars On Broadway präsentieren erste Single "Lives" mit Musikvideo

Scars On Broadway haben ihrem neuen Album wie angekündigt eine erste Single vorausgeschickt. In "Lives" lädt Frontmann Daron Malakian mit einem aufwändig choreografierten Video zum Tanz ein.

Scars On Broadway haben gleich fünf Ensembles angeheuert, um den neuen Song "Lives" mit traditionellen armenischen Tänzen in Szene zu setzen. Zu der imposanten Darbietung performt der ebenfalls armenischstämmige Daron Malakian den mit gleichförmigen Riffs vorantreibenden Song, in dem er selbst Mantra-artig zum Tanz auffordert. Der heutige Release ist kein Zufall: Morgen ist in Armenien offizieller Völkermordgedenktag. Ein Teil der Erlöse durch den Kauf der Single kommt der Hilfsorganisation ArmeniaFund zugute, mit der Malakian offiziell zusammenarbeitet.

Der System Of A Down-Gitarrist steht nicht nur im Vordergrund des Videos, sondern hat das mit der Alternative-Metal-Band assoziierte Nebenprojekt nun auch für sich vereinnahmt, indem er es offizlell "Daron Malakian and Scars On Broadway" und sich selbst das einzig feste Mitglied nennt. SOAD-Drummer John Dolmayan ist nach seinem Ausstieg 2012 nicht mehr mit von der Partie.

Das kürzlich angekündigte zweite Album wird "Dictator" heißen und am 20. Juli erscheinen. Einen gleichnamigen Song hatten Scars On Broadway schon vor Jahren live präsentiert.

Nach der Bandpause von System Of A Down ab 2006 hatten Scars On Broadway 2008 das nach dem Projekt benannte Debüt veröffentlicht und waren anschließend viel auf Tour unterwegs. Auf eine Download-Single sollte schon 2012 ein neues Album folgen, daraus wurde erst nichts - jetzt ist es wohl so weit.

Fans von System Of A Down müssen dagegen weiter geduldig auf neues Material der Band warten: "Im Moment wird das nichts" war die bislang letzte Wasserstandsmeldung von Bassist Shavo Odadjian. Malakians Fokus auf sein Soloprojekt dürfte die Situation nicht verbessern - dafür klingt sein neuer Song ungemein nach seiner Hauptband.

Video: Daron Malakian and Scars On Broadway - "Lives"