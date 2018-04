VISIONS Premiere: God Is An Astronaut streamen neues Album "Epitaph"

Nur wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung streamen die irischen Post-Rock-Apokalyptiker God Is An Astronaut ihr neues Album "Epitaph" - exklusiv bei VISIONS.

Damit folgen God Is An Astronaut dem Video des Titeltracks, in dem in die Thematik des Albums eingeführt wird: Die Verarbeitung verschiedener Todesfälle rund um die Band, seien es Vettern wie im tieftraurigen "Oisin" oder befreundete Menschen.

Im Stream stellt sich heraus: Auf "Epitaph", das am 27. April bei Napalm erscheinen wird, steuern die Brüder Kinsella ihren Post-Rock verstärkt Richtung Ambient, nehmen aber trotzdem noch Metal-artige Ausbrüche und sogar Krautrock-Passagen mit auf. Der Lohn: Unser Album der Woche, nach dessen Release die Band auch auf Tour gehen wird. Karten sind bei Eventim erhältlich.

Albumstream: God Is An Astronaut - "Epitaph"

Live: God Is An Astronaut

29.04. Köln - Gebäude 9

30.04. Berlin - Columbia Theater

03.05. Wien - Szene

04.05. München - Feierwerk*

* mit Xenon Fields