VISIONS empfiehlt: Incubus kommen für vier Shows nach Deutschland

Es war längst überfällig: Incubus kommen mit ihrem neuen Album "8" endlich auf Deutschlandtour. Die führt sie im Spätsommer durch die vier größten Städte des Landes.

Fast exakt ein Jahr ist die Veröffentlichung von Incubus' aktuellem Album "8" nun her. Es erschien rund 20 Jahre nach dem Debütalbum "S.C.I.E.N.C.E.", dem wir vergangenes Jahr ein ausführliches Feature gewidmet hatten - eine lange Zeit, in der die Band viele musikalische Entwicklungen durchmachte.

Inzwischen sind die Kalifornier vom anfänglichen Crossover im druckvollen, hymnischen Poprock angekommen. Dass Frontmann Brandon Boyd das Publikum in den Konzerthallen damit trotzdem mitreißen kann, hört man schon der Studioversion des Album-Openers "No Fun" an.

Doch es ist ganze sechs Jahre her, dass Fans in Deutschland die Gelegenheit hatten, die Band live abseits von Festivals auf eigenen Headliner-Shows zu sehen. Das ändert sich nun: Ende August und Anfang September spielen Incubus insgesamt vier Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln und München.

Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, den 27. April um 9 Uhr bei x-why-z.

VISIONS empfiehlt:

Incubus

20.08. Berlin - Columbiahalle

21.08. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

28.08. Köln - Palladium

01.09. München - Tonhalle