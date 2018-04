VISIONS Premiere: Nord streamen zweites Album "Paläste"

Nord streamen ihr neues Album "Paläste" vorab exklusiv bei VISIONS. Warum also bis zum Release am Freitag warten, wenn man schon heute den neuesten Punkrock-Streich der Band in voller Länge hören kann?

Dabei machen Nord schon während der ersten beiden Songs deutlich, dass sie viel mehr im Repertoire haben als nur treibenden Punkrock. So gehören die ersten 25 Sekunden des Intros von "Fressen" ganz einer zart tänzelnden Melodie, bevor ein brachialer Gitarrenakkord und der Schlagzeugeinsatz die Stimmung kippen lassen. Im darauffolgenden "Paläste" windet sich die Gitarrenmelodie wie eine Schlingpflanze um den fordernden Gesang.

Dieses fesselnde Spiel zwischen Punkrock und Post-Rock zieht sich durch alle neun Songs der Platte. Besonders intensiv greift dabei das zuvor ausgekoppelte "Gaslaterne", das sich einer ungewöhnlichen Dortmunder Heldengeschichte widmet. Das darauffoglende Duett "Flucht" findet schließlich die perfekte Balance zwischen instrumentaler Wirkung und der Gänsehaut verursachenden Geschichte, die der Text erzählt.

Auch der Nachfolger des Debüts "Dahinter die Festung" wurde von den teils aus Münster, teils aus Dortmund stammenden Musikern wieder in der Tonmeisterei Oldenburg aufgenommen. Inhaltlich beschreibt die Platte nicht nur die zahlreichen Kämpfe der Menschheit für ein gutes Leben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, sondern setzt diese auch in einen Kontext und nutzt dazu die politische Komponente und historische Ereignisse.

"Paläste" erscheint am 27. April via Kidnap Music. Im Anschluss an die Veröffentlichung kommen Nord auf Tour.

Stream: Nord - "Paläste"

Live: Nord

05.05. Münster - Baracke

09.05. Halle - R78

10.05. Esslingen - Komma

11.05. Basel - Irrsinn

12.05. Köln - Limes

08.06. Berlin - Tommyhaus

09.06. Hannover - Monster Rec.

06.07. Bremen - G18

07.07. Hamburg - Gängeviertel